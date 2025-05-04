اغتيال بن لادن وحرب النجوم أبرز محطات أسبوع مايو الأول

في مثل هذا الأسبوع الأول من مايو/أيار، شهد العالم أحداثا شكلت منعطفات تاريخية في النضال العمالي والملاحقات الأمنية والثقافة الشعبية، تاركة بصماتها على الذاكرة الجمعية للإنسانية.



بدأت القصة في الأول من مايو/أيار 1886، عندما خرج آلاف العمال في شيكاغو الأميركية في إضراب للمطالبة بتحديد يوم العمل بـ8 ساعات، بعد سنوات من استغلال حولهم إلى أدوات في آلة الإنتاج الرأسمالي.

وتصاعدت الاحتجاجات لتنتهي بمواجهات دموية مع الشرطة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتحول إلى شرارة أطلقت الاحتفاء العالمي بعيد العمال.

وفي خضم الأحداث، ألقي القبض على قادة نقابيين مثل أوغست سبايس، وحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكماتٍ اعتُبرت مهزلة قضائية.

ووقف سبايس على منصة الإعدام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1887 ليُسمع صيحته الشهيرة "سيأتي اليوم الذي يصبح صمتنا فيه أقوى من الأصوات التي تخنقونها اليوم" ليتحول وأقرانه إلى رموز للنضال من أجل العدالة الاجتماعية.

عدو واشنطن الأول

ومن نضال العمال إلى ما سمي ملحمة الملاحقات الأمنية، يبرز حدث الإعلان عن اغتيال أسامة بن لادن في الثاني من مايو/أيار 2011.

وبدأت القصة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي حوّلت زعيم تنظيم القاعدة إلى العدو الأول لواشنطن. وأمضت الاستخبارات الأميركية عقدا في تعقبه عبر أفغانستان وباكستان، حتى أعلنت عام 2010 أنها اكتشفت مخبأه في مجمعٍ محصن ببلدة أبوت آباد الباكستانية.

إعلان

وقد اختار الرئيس باراك أوباما الهجوم المباشر بمروحيات عسكرية بدلا من الضربة الصاروخية، بدعوى تجنب تدمير الأدلة.

وفي الليلة المحددة لهذه العملية، اقتحمت قوات خاصة المبنى، وأعلنت أميركا انتهاء الأمر برصاصةٍ في رأس بن لادن بعد 9 دقائق من الاشتباك، وإلقاء جثته في البحر. وأعلن أوباما للعالم أن رحلة ملاحقة بن لادن التي كلفت مليارات الدولارات قد انتهت.

لتكن القوة معك

ومن الأرض إلى النجوم، يحتفل العالم في الرابع من مايو/أيار بذكرى سلسلة "حرب النجوم" التي غيرت مفهوم الخيال العلمي في السينما.

وعانى المخرج جورج لوكاس في البداية من رفض الشركات إنتاج هذه السلسلة عام 1977، قبل أن تتفق معه شركة "فوكس" على تمويل الفيلم بشرط تنازله عن حقوق التسويق.

وحقق الفيلم إيرادات خيالية تجاوزت المليون دولار، وأصدرت العبارة الشهيرة "لتكن القوة معك" تحية ثقافية مستمرة.

أما الاحتفاء بالرابع من مايو/أيار، فيعود إلى لعبة لغوية عام 1979، عندما غيّرت صحيفة بريطانية عبارة الفيلم لتهنئة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر بـ"ليكن الرابع معك" ليتحول التاريخ إلى مناسبةٍ سنوية لعشاق السلسلة.

وفي السادس من مايو/أيار 2002، دخلت البشرية عصرا جديدا من غزو الفضاء بتأسيس شركة "سبيس إكس" على يد إيلون ماسك الذي حوّل حلم السفر إلى المريخ إلى مشروعٍ واقعي.

وبدأت الشركة برأسمال 100 مليون دولار، ونجحت خلال عقدين في عقد صفقات بمليارات الدولارات مع ناسا، لتكون شاهدا على طموحٍ لا يعرف الحدود.