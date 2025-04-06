إرث أسبوع أبريل الأول بين ولادة الناتو وأشهر عملية اغتيال

في مثل هذا الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، شهد العالم أحداثا محورية غيرت مسار التاريخ العسكري والسياسي والاقتصادي، وفقا لما استعرضه برنامج “في مثل هذا الأسبوع” في حلقته الجديدة عبر منصة الجزيرة 360.

وقد تناولت الحلقة مجموعة من الأحداث المفصلية التي طبعت ذاكرة البشرية بأحداث لا تُمحى، بعضها أضاء العالم بالأمل، وبعضها أغرقه في ظلمات الحروب والإبادات.

ففي الرابع من أبريل/نيسان عام 1949، تأسس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مفاوضات سرية بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، لبحث سبل الدفاع المشترك وإنشاء حلف يعادل كفة الثقل العسكري للاتحاد السوفياتي.

وقد جاء تأسيس الحلف في ظل مخاوف دول أوروبا الغربية من توسع النفوذ السوفياتي، خاصة بعد سيطرة الشيوعيين على حكومات أوروبا الوسطى والشرقية، وظهور أحزاب شيوعية قوية في فرنسا وإيطاليا.

وتضمنت معاهدة التأسيس الفقرة الخامسة الشهيرة التي تنص على أن "الهجوم المسلح ضد واحدة أو أكثر من دول أوروبا وأمريكا الشمالية يعتبر هجوما على دول التحالف جميعا"، ما عزز تماسك الحلف وقوته.

ومع مرور الوقت، تزايدت أعداد الدول المنضمة للحلف، من 12 دولة في البداية إلى قرابة 30 دولة حاليا، ليتحول إلى أقوى تجمع عسكري في العالم، مع اقترابه المستمر من حدود روسيا التي بدأت تشعر بالتهديد.

اغتيال مارتن لوثر كينغ

وفي ذات اليوم من أبريل/نيسان، لكن في عام 1968، شهد العالم واحدة من أشهر عمليات الاغتيال في التاريخ الحديث، حين تم اغتيال الدكتور مارتن لوثر كينغ، أبرز قادة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

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وقد وقعت الحادثة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، عندما أطلق جيمس إيرل راي، النار على كينغ من شرفة غرفته بسكن بيسبريور، مستهدفا الزعيم الذي كان يقف على شرفة غرفته في فندق لورين المجاور.

وكان كينغ قد عُرف بطريقته السلمية في مناهضة التمييز العنصري، من خلال خطاباته المؤثرة ونضاله على طريقة اللاعنف، حتى حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964، ليصبح آنذاك أصغر رجل في التاريخ يحصل على هذه الجائزة.

وقد ألقي القبض على المتهم جيمس إيرل راي بعد شهرين من الاغتيال، واعترف بجريمته التي كان دافعها العنصرية، لكنه تراجع بعد أيام زاعما أن شخصا مجهولا يدعى "راؤول" طلب منه قتل كينغ.

مؤامرة كبيرة

ورغم الحكم على راي بالسجن 99 عاما، فإن عائلة كينغ لم تقتنع بالرواية الرسمية، وكانت تؤمن بوجود مؤامرة كبيرة وراء اغتياله، وهو ما دفعها لرفع دعوى قضائية عام 1999 أقرت خلالها هيئة المحلفين بوجود مؤامرة تورطت فيها المافيا ووكالات حكومية.

ومن الاغتيالات السياسية إلى رحلة في عالم ريادة الأعمال، ففي الرابع من أبريل/نيسان عام 1999 أيضا، تأسست شركة "علي بابا" الصينية، على يد جاك ما، لتتحول إلى واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية عالميا.

وتحمل قصة "علي بابا" ومؤسسها الكثير من محطات الفشل والدروس الملهمة، إذ فشل جاك ما في الالتحاق بكلية المعلمين مرتين، وعمل مدرسا جامعيا للغة الإنجليزية براتب شهري لا يتجاوز 15 دولارا فقط، قبل أن يكتشف الإنترنت خلال رحلة عمل إلى الولايات المتحدة.

وبعد إطلاق منصة متواضعة للتجارة الإلكترونية، تمكنت الشركة من جمع تمويلات ضخمة وصلت إلى 25 مليون دولار، ليتحول جاك ما من موظف متواضع إلى ملياردير وأغنى رجل في الصين بحلول عام 2019.

أفظع المجازر

وكانت آخر محطات حلقة "في مثل هذا الأسبوع" هي ذكرى واحدة من أفظع المجازر في التاريخ الحديث، والتي وقعت في رواندا في السادس من أبريل/نيسان عام 1994، حين اندلعت موجة من أعمال العنف إثر مقتل الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا.

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واستمرت عمليات القتل الجماعي لمدة 100 يوم، راح ضحيتها نحو مليون شخص، معظمهم من قبائل التوتسي، على يد الأغلبية السكانية من قبائل الهوتو، في أسوأ عملية إبادة جماعية في التاريخ الحديث.

وتعود جذور الصراع إلى الحقبة الاستعمارية، حين أحدث الاستعمار البلجيكي تفرقة طبقية بين القبيلتين، بتفضيل التوتسي على الهوتو، ما أثار غضب الأخيرين وأدى لاندلاع العنف بينهما بعد استقلال البلاد.

واستعرضت الحلقة دور الإذاعة الحكومية في التحريض على القتل، من خلال نشر الشائعات وبث عبارة "تخلص من الصراصير" مئات المرات يوميا، في إشارة إلى قبائل التوتسي، كما كانت تنشر أسماء وعناوين المستهدفين لتسهيل الوصول إليهم.

ولم تتوقف تلك المذابح إلا بعد سيطرة الجبهة الرواندية الوطنية (التوتسي) على العاصمة كيغالي في 15 يوليو/تموز 1994، لتبدأ بعدها رواندا رحلة الخروج من دوامة الدماء والكراهية وإعادة بناء البلاد على أسس جديدة.