هل عجلت كارثة تشيرنوبيل بانهيار الاتحاد السوفياتي؟

أصدر الكونغرس الأميركي قرارا بإضافة شعار “بالله نثق” (In God We Trust) على العملة الأميركية في 22 أبريل/نيسان 1864، خلال فترة الحرب الأهلية الأميركية، آخذا فكرة الشعار من النشيد الوطني الأميركي.

وحسب حلقة 2025/4/27 من برنامج "في مثل هذا الأسبوع" فإن قرار الكونغرس جاء استجابة لمقترحات شعبية طالبت بوضع عبارة على العملة تظهر اعتماد الأميركيين على الله.

ورغم مرور أكثر من قرن ونصف، لا يزال الشعار باقيا على العملة الأشهر في العالم رغم الدعاوى القضائية التي طالبت بإزالته بحجة تحيز الدولة للدين.

وفي التاريخ نفسه، ولكن بعد 156 عاما، وتحديدا في 22 أبريل/نيسان 2020، اتخذت الحكومة السودانية قرارا تاريخيا بحظر ختان الإناث.

ووصفت الحكومة الختان بـ"تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، ونص القانون على عقوبة حبس تصل إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية وإغلاق المبنى الذي تتم فيه هذه الممارسة.

وجاء هذا القرار بعد 15 عاما من وفاة الطفلة إنعام عبد الوهاب (4 سنوات) نتيجة تعرضها لنزيف حاد جراء عملية ختان، -ووفقا لتقارير- فإن المضاعفات الخطيرة لهذه الممارسة تؤثر على نحو 200 مليون فتاة وسيدة حول العالم.

وانتقل البرنامج للحديث عن نهاية مثيرة للجدل لزعيم نازي أشعل الحرب العالمية الثانية، حيث انتحر أدولف هتلر في 30 أبريل/نيسان 1945، بعد أن أدرك استحالة تحقيق حلمه في السيطرة على العالم.

وسردت الحلقة كيف كانت الهزائم المتلاحقة للقوات الألمانية في ستالينغراد وشمال أفريقيا وتقدم الحلفاء نحو برلين عوامل حاسمة في تسارع نهاية هتلر، الذي كتب وصيته السياسية قبل أن يطلق النار على نفسه داخل مخبئه في برلين.

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وفي التاريخ نفسه ولكن بعد 30 عاما، تحديدا في 30 أبريل/نيسان 1975، انتهت حرب فيتنام التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، بسقوط العاصمة الجنوبية سايغون في يد قوات فيتنام الشمالية، في مشهد مخزٍ تدافع فيه المسؤولون والعائلات للهرب عبر المروحية الأميركية الأخيرة.

وأدت الحرب -التي بدأت مع انقسام فيتنام بعد استقلالها عن فرنسا عام 1954- إلى مقتل نحو مليوني فيتنامي وإصابة 3 ملايين وتشريد 12 مليونا، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 58 ألف جندي أميركي وفقدان 1500 آخرين.

وأفرد البرنامج فقرة لاستعراض كارثة تشيرنوبيل النووية التي وقعت في 26 أبريل/نيسان 1986، والتي حدثت بسبب انفجار المفاعل رقم 4 نتيجة إهمال في إجراءات السلامة.

وكانت السلطات السوفياتية قد تكتمت على الكارثة لمدة يومين كاملين، حتى اكتشفت السويد الإشعاع المتسرب وأعلنت عنه للعالم، مما اضطر الاتحاد السوفياتي للإعلان عن الحادث دون ذكر تفاصيل.

وأوضح البرنامج أن هذه الكارثة كانت من العوامل المهمة التي أسهمت في انهيار الاتحاد السوفياتي لاحقا بسبب تزعزع ثقة المواطنين في قدرة النظام الشيوعي على إدارة الأزمات.