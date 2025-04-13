من دير ياسين إلى تيتانيك.. محطات مفصلية في الأسبوع الثاني من أبريل

لا يزال التاسع من أبريل/نيسان 1948 محفورا بتاريخ العالم، حيث كان فجر ذلك اليوم شاهدا على مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الأرغون وشتيرن الإسرائيلية، وخلفت نحو 254 شهيدا فلسطينيا.

وكانت مجزرة دير ياسين ضمن مجموعة من الأحداث التاريخية البارزة التي حدثت في أبريل/نيسان، وتركت بصمات عميقة في الذاكرة الإنسانية، واستعرضها برنامج "في مثل هذا الأسبوع" في حلقته بتاريخ (2025/4/13).

وتناولت الحلقة 3 أحداث أخرى شكلت منعطفات تاريخية مهمة، وهي: استشهاد مراسل قناة الجزيرة طارق أيوب خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وإعلان إيران نجاحها في تخصيب اليورانيوم عام 2006، وكارثة غرق سفينة تيتانيك عام 1912.



ووقعت مجزرة دير ياسين في التاسع من أبريل/نيسان 1948، حين هاجمت عصابتا الأرغون وشتيرن الصهيونيتان القرية الفلسطينية الصغيرة التي لم يتجاوز عدد سكانها 750 نسمة.

وحدث ذلك بعد يوم من استشهاد القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني في معركة القسطل، رغم توقيع أهالي القرية اتفاقية سلام مع رؤساء المستوطنات اليهودية قبل أسبوعين فقط.

وأثبتت شهادات وروايات الفظائع التي ارتكبت بحق سكان القرية، حيث قُتل أكثر من ثلث سكانها وهُجّر الباقون، وشكلت المجزرة حدثا فاصلا في تاريخ النكبة الفلسطينية، حيث استخدمتها الدعاية الإسرائيلية لبث الرعب في نفوس الفلسطينيين لتسهيل احتلال القرى الفلسطينية الأخرى.

وفي مفارقة صادمة تولى مناحيم بيغن وإسحاق شامير، قادة العصابات المسؤولة عن المجزرة، لاحقا منصب رئيس وزراء إسرائيل، بل إن بيغن حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

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استهداف مكتب الجزيرة

وانتقل البرنامج بعد ذلك إلى حادثة استشهاد مراسل قناة الجزيرة طارق أيوب في الثامن من أبريل/نيسان 2003، إثر قصف الطيران الأميركي لمكتب قناة الجزيرة في بغداد خلال غزو العراق.

وقصف المكتب بعد أقل من 3 أسابيع من بدء الغزو الأميركي للعراق، في وقت كانت فيه قناة الجزيرة تقوم بدورها المهني في نقل صورة ما يجري على الأرض، وكانت تتعرض لانتقادات من مسؤولين أميركيين وبريطانيين بسبب عرضها صور قتلى أميركيين وبريطانيين وأسرى قوات الغزو.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أطلع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سنة 2004 على خطة لقصف مقر قناة الجزيرة وبعض مكاتبها في الخارج، ما يرجح فرضية أن استهداف مكتب الجزيرة كان متعمدا.

نووي إيران

وشكل إعلان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في 11 أبريل/نيسان نجاح بلاده في تخصيب اليورانيوم واستكمال دورة الوقود النووي لأغراض سلمية، أبرز أحداث الشهر التي حدثت عام 2006، لتصبح إيران ثامن دولة في العالم تمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم منخفض المستوى.

ومثل هذا الإعلان تحديا كبيرا للبيت الأبيض، حيث هدد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش باتخاذ إجراءات فعالة ضد إيران إذا استمرت في برنامجها النووي، في حين أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج أسلحة نووية.

وتطور هذا الخلاف لاحقا مع انهيار الاتفاق النووي الإيراني عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، وأفادت وكالة رويترز في فبراير/شباط 2023 بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران.

كارثة تيتانيك

وظلت كارثة غرق سفينة تيتانيك في 14 أبريل/نيسان 1912، بعد 4 أيام فقط من انطلاقها من ميناء ساوث هامبتون في إنجلترا متجهة نحو نيويورك، حدثا تاريخيا مهما خلال الشهر، حيث تسبب جبل جليدي في غرقها، في أول رحلة بحرية لها.

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وكانت السفينة العملاقة التي بلغ طولها 269 مترا ووزنها 52 ألف طن، تجري في مياه المحيط الأطلسي بسرعة قصوى بلغت 22 عقدة (نحو 41 كيلومترا/ساعة)، رغم تلقيها 4 تحذيرات على الأقل من خطورة المنطقة المعروفة بكتلها الجليدية الضخمة.

وعرض البرنامج تفاصيل اصطدام السفينة بالجبل الجليدي وكيفية غرقها، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ تمت بشكل طبقي حيث أعطيت الأولوية للأثرياء، في حين تُرك العمال محبوسين في غرف السفينة الداخلية ليكونوا أول الغرقى، وهذا أسفر في النهاية عن مقتل أكثر من 1500 شخص.