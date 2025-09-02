شاهد.. من إنجلترا إلى تركيا ومن قطر إلى السودان، صفقات آخر يوم في الميركاتو

أغلقت سوق الانتقالات في أوروبا أبوابها أمس على وقع صفقات حاسمة ونارية، كان المستفيد الأكبر منها الأندية الإنجليزية.

بينما استفادت أندية من إيطاليا وإسبانيا وتركيا من حجم التحولات السريعة في آخر أنفاس الميركاتو الصيفي، ظهرت مفاجأة عربية في سوق الانتقالات بصفقة غير متوقعة من قطر إلى السودان.

تابعوا إثارة اللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية ومن هو مفاجأة الكرة السودانية المستقدم من قطر، في هذه الحلقة من برنامج سوق الملاعب.