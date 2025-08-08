شاهد.. النصر يشعل السوق وسان جيرمان يتحرك بصمت

أشعل النصر السعودي سوق الانتقالات الصيفية بخبر التعاقد مع مدافع برشلونة، ليعزز صفوفه للموسم المقبل.

وفي الوقت الذي أعلنت عدة مصادر، أن الصفقة اقتربت من الحسم، أثار خبر رغبة النصر في خطف جناح فرنسي عالمي من فريق كبير، حماس الجماهير السعودية والعربية. فمن القادم؟ ومن الموهبة التي تعاقد معها سان جيرمان في صمت؟ وهل غارناتشو باق في المان يونايتد؟

شاهدوا حلقة جديدة من برنامج سوق الملاعب لمزيد من التفاصيل المثيرة.