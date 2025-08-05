فيغولي في العراق والهلال ويونايتد يفاوضان مهاجمين عالميين

فاجأ الجزائري سفيان فغولي الأوساط الكروية، لمّا أعلن وِجهته إلى الدوري العراقي الممتاز.

للدولي السابق خبرةٌ كبيرة في ملاعب كرة القدم مع العديد من الأندية، في حين توصل ميلان إلى اتفاق مع كلوب بريج البلجيكي للتعاقد مع موهبة سويسرية. ويبقى الهلال السعودي ومانشستر يونايتد الإنجليزي نشطين في سوق الانتقالات الصيفية، وعين كل منهما على مهاجمين عالميين.

شاهدوا معنا حلقة جديدة من برنامج سوق الملاعب لنكتشف سويا أسرار الصفقات وكواليسها.