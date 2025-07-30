برشلونة في قلب الانتقالات.. جزائري يوقع وفرنسي يجدد

سعى برشلونة بشكل جدي، لتأمين مستقبله من خلال التعاقد مع العديد من المواهب في الآونة الأخيرة.

فبعد بردغجي ذي الأصول السورية، ها هو الفريق الكتالوني يمضي مع شاب موهوب من أصول جزائرية. ولم يكتف برشلونة بذلك، بل توصل لاتفاق مع أحد أعمدة تشكيلته من أجل تجديد عقده. بالمقابل لم يرضخ نجم آخر في تشكيلة هانسي فليك للعروض المغرية وفضل هدوء مدينة برشلونة وسحر ملعبيها المونجويك والكامب نو الجديد. برشلونة في قلب قصة جديدة من برنامج سوق الملاعب.