رونالدو يجذب مواطنه للنصر وصفقات مميزة للاعبين عرب

يقترب النصر السعودي من حسم صفقة نارية في هذه الصائفة، سيكون لها مفعول كبير دون أدني شك على أداء الفريق الموسم المقبل.

خاصة في ظل إلحاح نجم الفريق كريستيانو رونالدو ومطالبته بعديد الأسماء الموهوبة لمساعدته على قيادة الفريق نحو الألقاب، والعين هذه المرة على برتغالي مميز.

ويرافقنا في "سوق الملاعب" للتعرف على النجم المستهدف من "العالمي". كما يقودنا في رحلة نحو الأقدام العربية التي ينتظر تألقها مع مختلف الأندية التي تعاقدت معها في مختلف الدوريات والقارات. وفي القصة مغربي وجزائري وفلسطيني.

بقية القصة في حلقة جديدة من هذا البرنامج.