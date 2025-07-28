سوق الملاعب النصر السعودي وبايرن ميونخ الألماني يستقطبان نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

استطاع بايرن ميونيخ أن يعزز خطه الهجومي للموسم المقبل بصفقة قوية، طال انتظارها وها هو يصل لأرضية اتفاق تسمح لجميع الأطراف بقبول عرض الفريق البافاري.

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الفريق الألماني وجد ضالته في الدوري الإنجليزي الممتاز، السوق نفسها التي دخلها بقوة النصر السعودي من أجل تعزيز صفوفه وتقوية حظوظه لنيل الألقاب المحلية والآسيوية في الموسم المقبل. زلزال قوي تحدثه صفقات النصر وأخبار ارتباطه بلاعبين نجوم. فمن هم كل هؤلاء؟ حلقة شيقة من برنامج سوق الملاعب تتناول بالتفصيل ما ذكر.

المصدر: الجزيرة