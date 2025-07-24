فيرمينو في قطر ولامين جمال يتصدر سوق الملاعب

استقطب أحد أندية دوري نجوم قطر النجم البرازيلي فيرمينو للعب في صفوفه الموسم المقبل.

في حين تحصل أتلتيكو مدريد على موافقة من لاعب كان يطارده النصر السعودي. كما ارتبط اسم تشلسي في أسواق الملاعب بانتقالات لاعبين من وإليه. فمن هم ياترى؟ وهل سيتخلى أهلي جدة عن نجمه الإفريقي؟ ثم ماذا عن لامين جمال، منْ مِن النوادي مستقبلا قادر على دفع قيمته الجديدة ؟ تابعوا تفاصيل التحركات في أسواق اللاعبين والأندية ضمن برنامج "سوق الملاعب" في حلقة جديدة.