رحيل مرتقب لمهاجمين من برشلونة وريال مدريد، وجزائري على رادار اتحاد جدة

في الوقت الذي توصل فيه نادي روما للتوقيع مع مهاجم شاب، وواعد قادم من الأراضي البريطانية.

يستعد نادي برشلونة للتخلي عن أحد لاعبيه في خط الهجوم، فمن يكون يا ترى؟ وإلى أين وجهة رودريغو نجم ريال مدريد المحتملة، وهل فعلا ليفربول سيتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ و لايبزيغ في خطة خذ وهات. ثم من هو الجزائري المطلوب في فريق الاتحاد السعودي، وما تفاصيل مستقبل التونسي علي معلول؟ تعرفوا إلى آخر التوقيعات وأهم التوقعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوق الملاعب.