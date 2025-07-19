أقوى صفقة لبرشلونة وريال مدريد يجدد عقد أحد نجومه

تمكن برشلونة أخيرا من إيقاف الجدل القائم منذ أسابيع حول أهم صفقة يحتاجها الفريق بعد التعاقد مع حارس المرمى جوان غارسيا.

صفقة من دون شك سوف تسعد جماهير الفريق الكتالوني وتعطي خيارات أكبر للمدرب فليك، فمن يكون الوافد الجديد على برشلونة؟ وفي أي مركز؟ ثم من هو النجم الذي فضل ريال مدريد تجديد عقده رغم وجود قائمة لعدد من اللاعبين الذين لا يرغب تشابي ألونسو في استمرارهم؟ كل ذلك تتعرفون عليه في حلقة جديدة من برنامج "سوق الملاعب".