رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: العدوان على قطر تهديد لأمن كل دول المنطقة

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني -الذي حل ضيفا على برنامج “الجانب الآخر”- إن العدوان الإسرائيلي على قطر حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف السوداني أن "العدوان الإسرائيلي تجاوز على دولة شقيقة وتهديد لأمن كل دول المنطقة، ويؤكد النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية الإجرامية".

ودعا إلى إعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي للدول الإسلامية، وقال في هذا السياق "لا يوجد ما يمنع أن يكون للدول الإسلامية تحالف في شكل قوة أمنية مشتركة للدفاع".

كما قال رئيس الوزراء العراقي لبرنامج "الجانب الآخر" إن لدى الدول العربية والإسلامية الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الذي لن يتوقف -حسبه- عند قطر.

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية استخفت بكل شيء، وما يحصل في غزة طيلة أكثر من عامين قتل ممنهج، حسب ما قال رئيس الوزراء العراقي.

وكانت إسرائيل قد شنت يوم الثلاثاء الماضي عدوانا عسكريا على قطر، استهدفت من خلاله مقرا سكنيا كان يجتمع فيه عدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمناقشة مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأثار العدوان الإسرائيلي على قطر حملة انتقاد إقليمية ودولية غير مسبوقة ضد إسرائيل، بعد استهدافها دولة مستقلة ذات سيادة وبالوقت ذاته تلعب دور الوسيط منذ نحو عامين لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقد نجحت جهود قطر ومصر بالوساطة خلال العامين الماضيين بإعادة الكثير من الأسرى، بينما لم تفض العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد القطاع إلى عودة أي منهم.