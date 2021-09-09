البث الحي

الجانب الآخر

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برنامج وثائقي يقترب من الإنسان خلف الشخصية العامة، ويتتبع التجارب والعلاقات والأفكار التي شكّلتها، ليروي كيف تداخلت حياتها الخاصة مع مسارها العام، وصنعت مواقفها واختياراتها وصورتها التي نعرفها اليوم. جدول البث الحي

202127 حلقة

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