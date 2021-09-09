الجانب الآخر
برنامج وثائقي يقترب من الإنسان خلف الشخصية العامة، ويتتبع التجارب والعلاقات والأفكار التي شكّلتها، ليروي كيف تداخلت حياتها الخاصة مع مسارها العام، وصنعت مواقفها واختياراتها وصورتها التي نعرفها اليوم. جدول البث الحي
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حلقات
- الحلقة • 27/275/9/2025
مصطفى عثمان يفسر لماذا وصل السودان إلى ما هو عليه ويكشف أسرارا عن البشير والترابي
يتألم ويتحسر وزير خارجية السودان الأسبق، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل على الأوضاع التي تعيشها بلاده اليوم، ويقول إن ما يجري يهدد الدولة والشعب، ويشدد على أهمية الحوار والوحدة بين السودانيين.
- الحلقة • 26/272/5/2025
زيباري: لست نادما على إسقاط صدام و العراق الجديد لم يكن ما تخيلناه
قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري إن العراق الجديد الذي كانوا يتمنونه بلدا ديمقراطيا تعدديا يسوده القانون والمساواة، لم يتحقق، لأن الديمقراطية ثقافة وممارسات تحتاج إلى ديمقراطيين.
- الحلقة • 25/2728/3/2025
نائب رئيس اللجان الأولمبية العربية: سنصنع قائدا رياضيا يتولى رئاسة الفيفا
استضافت حلقة (2025/3/28) من برنامج ” الجانب الآخر” خالد بن حمد البوسعيدي نائب رئيس اللجان الأولمبية العربية، الذي تحدث عن عائلته واهتماماته، وعن واقع ومستقبل الرياضة في سلطنة عمان.
- الحلقة • 24/2721/2/2025
العبادي: إيران قدمت الدعم لكن النصر على "داعش" بالموصل كان عراقيا
برزت شخصية رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي بتوليه رئاسة الوزراء في الفترة من (2014-2018) في ظروف استثنائية تمثلت باجتياح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث البلاد، وقاد حرب التحرير ضد التنظيم.
- الحلقة • 23/271/2/2025
حسان دياب يكشف خفايا مهمة عن انفجار مرفأ بيروت
لم يكن رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب منخرطا في أي حزب سياسي بداية حياته، إذ وضع تركيزه كله في تحصيله العلمي وتفوقه الدراسي حتى حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من بريطانيا.
- الحلقة • 22/2714/12/2024
يوسف بن علوي يتحدث بجرأة عن الصراع مع إسرائيل وقضايا المنطقة الشائكة
يقول وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إن الدول العربية يمكنها حل قضية فلسطين في غضون شهور، لكنها لا تفعل ذلك بسبب سيطرة إسرائيل على قرار المنطقة.
- الحلقة • 21/2718/10/2024
رئيس إندونيسيا للجانب الآخر: يجب الحديث عن حل الدولتين لا التطبيع مع إسرائيل
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده تدعم حرية واستقلال فلسطين وفقا لدستور البلد الآسيوي، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتطبيق حل الدولتين.
- الحلقة • 20/2716/10/2024
الرئيس الإندونيسي يتحدث للجزيرة عن حرب غزة والتطبيع مع إسرائيل
يستضيف برنامج “الجانب الآخر” الذي يبث مساء الجمعة المقبل، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للحديث عن قضايا محلية ودولية أبرزها الحرب على قطاع غزة وموقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل.