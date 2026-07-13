تاريخ عمّدته الدموع.. لماذا لا يحتفل سكان أمريكا الأصليون بوثيقة الاستقلال؟

أعادت احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها عن الاستعمار البريطاني فتح ملف السكان الأصليين، مسلطة الضوء على مفارقة صارخة في وثيقة التأسيس المخطوطة صيف عام 1776.

ورغم إعلان وثيقة الاستقلال التاريخية أن "جميع البشر خلقوا متساوين"، فإن التمعن في خطوطها يكشف مفارقة صارخة، إذ وصفت الوثيقة ذاتها السكان الأصليين بأنهم "متوحشون هنود لا يعرفون الرحمة"، لتؤسس هذه الجملة لبداية محن متتالية عانت منها القبائل لقرون طويلة، وتترك آثارا وصدمات تاريخية ممتدة حتى اليوم متمثلة في نظام المحميات والمدارس الداخلية القسرية.

واستعرض برنامج "المرصد" في حلقة (13 يوليو/تموز 2026) الجذور التاريخية لهذه المجموعات التي بدأت بهجرات شاقة من صحارى سيبيريا إلى ألاسكا وأمريكا الشمالية، ليتغير مسارها نهائيا مع وصول كريستوف كولومبوس عام 1492.

وكان المنعطف الأكثر قسوة في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وتحديدا عام 1830 عندما وقع الرئيس أندرو جاكسون "قانون ترحيل الهنود"، لتبدأ مأساة "درب الدموع" العنيفة التي هُجّرت فيها القبائل قسرا لمسافة تفوق 8 آلاف كيلومتر نحو غرب نهر الميسيسيبي، بهدف الاستيلاء على حقول القطن وثروات الذهب.

ورغم محطات المقاومة البارزة مثل "معركة ليتل بيغ هورن" (معركة حقل العشب الدهني) عام 1876 التي أُبيد فيها فوج الخيالة الأمريكي السابع، فإن الغبن لا يزال مستمرا وسط تجمعات بائسة ومحميات معزولة في الغرب الأمريكي تواجه نقصا في الحماية وتجاهلا لجرائم القتل والاختفاء التي تطال أفرادها.

ولم تقتصر المعاناة على الجانب المعيشي والقانوني، بل امتدت إلى المعركة الثقافية وتشويه السردية، إذ تكفلت سينما هوليود على مدى قرن من الزمن بترسيخ صورة نمطية مشوهة عبر إنتاج أكثر من 4 آلاف فيلم صورت السكان الأصليين كـ"أشرار ومتوحشين متعطشين للدماء".

وفي محاولة لتصحيح هذا المنظور التاريخي، برزت مؤخرا موجة من الكتاب وصناع المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتقديم سردية متوازنة تنصف إرث الأجداد المتشبثين بأرضهم وتقاليدهم الباقية.

سلع المستوطنات

وفي ملفه الثاني، رصدت الحلقة اتساع أزمة السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية بالتوازي مع تفاقم عزلة إسرائيل الدولية عقب حربها على غزة ولبنان.

وأشار التقرير إلى إقرار البرلمان الأيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد هذه المنتجات، لتصبح أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة، متبوعة بتحركات برلمانية فرنسية مشابهة تنادي بحظر البضائع والخدمات والاستثمارات.

ورغم الالتفاف الإسرائيلي على القوانين بوضع ملصق "منتج إسرائيلي" للتهرب الجمركي – حسب تحقيقات الغارديان وبوليتيكو ولوموند القائمة على وثائق تصدير شحنات زراعية – بادرت دول مثل أيرلندا وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا بفرض حظر أحادي في ظل غياب موقف قانوني موحد ومصاعب التوافق الجماعي داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يتباهى فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ببدء ما يصفه بـ"ثورة الاستيطان".

"مسلسل الحظر"

وختم "المرصد" حلقته بـ"مسلسل الحظر" الرقمي، مسلطا الضوء على القرارات الحازمة لعدة دول بمنع منصات التواصل الاجتماعي عمن هم دون 16 عاما.

واستعرض دخول الحظر الأسترالي حيز التنفيذ نهاية العام الماضي بفرض غرامات باهظة على المنصات المخالفة، ولحاق بريطانيا بالنهج ذاته الشهر الماضي، مستندين إلى تحذيرات خبراء مثل جوناثان هايدت مؤلف "الجيل القلق" بشأن أضرار وسائل التواصل على الصحة النفسية للمراهقين واستنزاف أوقاتهم بمعدل 5 ساعات يوميا للطفل البريطاني.

وفي المقابل، أبرزت الحلقة الانقسام الأكاديمي والتحذيرات من آليات "التحقق من العمر" التي تجبر الشركات على جمع البيانات البيومترية والشخصية للمستخدمين، وسط مؤشرات ميدانية على نجاح 60% من الأطفال في الالتفاف على هذه القيود الرقمية.