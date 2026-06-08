المرصد: الإعلام العالمي ينشغل عن كأس العالم بقضايا موازية

تناولت حلقة 2026/6/8 من برنامج “المرصد” انشغال وسائل الإعلام العالمية بقضايا موازية لكأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق الشهر الجاري، عن البطولة نفسها التي يعد منظموها بأنها ستملك كل أسباب النجاح.

فعادة ما تكون كرة القدم في قلب اهتمام الجماهير، وخصوصا كأس العالم الذي تمثل دوراته الحدث الرياضي الأكثر شعبية عبر القارات، بيد أن الأمر يبدو مختلفا بعض الشيء هذه المرة.

فمع احتدام التوترات في أكثر من منطقة عبر العالم، يبدو الإعلام منشغلا بالقضايا الموازية لأكثر المواعيد الرياضية إثارة وتشويقا، أكثر من الحدث نفسه.

فلا حديث على الشاشات والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل سوى عن الأسعار الفلكية للتذاكر وتعقيدات الحصول على التأشيرة، والتكاليف الباهظة للسفر الجوي والتنقل الداخلي وغلاء فواتير الإقامة في الفنادق.

مع ذلك، يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبلدان المنظمة بكأس عالمية تملك كل أسباب النجاح، وهو ما سيتطلب جهودا استثنائية في دورة تُنظم على جغرافيا شاسعة جدا، وعلى امتداد ثلاث دول يفوق تعداد سكانها خمسمئة مليون نسمة.

قلعة الشقيف وتفشي إيبولا

كما تناولت الحلقة حرب الدعاية التي تخوضها إسرائيل وحزب الله في قلعة الشقيف التاريخية اللبنانية التي أعلن جيش الاحتلال السيطرة عليها مطلع الشهر الجاري، وهو ما رد عليه الحزب بنشر صور للقلعة وهي فارغة.

وفي شأن آخر، تناول المرصد ظهور تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، بعد انتقاله إلى أوغندا.