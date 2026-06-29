"تيك توك" يهدد 100 عام من تغطية التلفزيونات العالمية للمونديال

لا تقف الشراكة التي عقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع “تيك توك” عند حد نقل مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم، ولكنها تبدو انقلابا تقنيا على طريقة تغطية المونديال المعمول بها منذ نحو 100 عام.

فهذه الشراكة، حسب حلقة 2026/6/29 من برنامج "المرصد" جعلت تيك توك تفيض بسيل غير مسبوق من المقاطع الخاصة ليس بالمباريات وحسب وإنما بفترات التدريب وكواليس المونديال.

ولا تضمن الشراكة عائدات مالية كبيرة للطرفين فحسب لكنها تمثل تحديا لوسائل الإعلام التقليدية التي دأبت منذ نحو قرن من الزمن على تغطية فعاليات كأس العالم.

فصناع المحتوى على "تيك توك" يهتمون بكواليس المونديال ويوميات المشجعين وتدريبات اللاعبين ما يتيح لمتصفح المنصة تجربة متابعة فريدة من نوعها، وقريبة جدا من الواقع.

كما تناولت حلقة المرصد السجال الجديد بين عمدة نيويورك زهران ممداني ومنظمة "إيباك" بعد فوز 3 من المرشحين التقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فيما بات معروفا بتأثيرات ممداني.

وفاز 29 مرشحا تقدميا داخل الحزب الديمقراطي على حساب المرشحين المدعومين من اللوبي الأمريكي الإسرائيلي، في حين اعتبرت شبكة "سي إن إن" نتائج نيويورك "خسارة فادحة" لمنظمة "إيباك"، بل ومؤشرا لما ستكون عليه انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بينما تتراجع مكانة إسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين أيضا.

هذه التطورات استدعت سجالا واسعا بعدما وصف ممداني منظمة "إيباك" بـ"الوحوش"، ما وضعه في وجه عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في أوساط الحاخامات اليهود بمدينة نيويورك.

وفي موضوع آخر، تناولت حلقة المرصد وضع المملكة المتحدة بعد 10 سنوات على خروجها من الاتحاد الأوروبي أو ما عُرف بـ"البريكست"، والذي واجهت بريطانيا بعده ركودا اقتصاديا متفاقما وتراجعا في دخل الفرد وفي التجارة والاستثمار وتناقص فرص العمل.

هذا الواقع الذي وصفته وسائل الإعلام البريطانية بالسوداوي، دفع كثيرين للمطالبة بالعودة إلى الاتحاد مجددا بعدما فشل 6 رؤساء حكومات في تجاوز الآثار الكبيرة للخروج من التكتل.