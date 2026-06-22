بني مناشيه.. رؤيا مزعومة تبنتها إسرائيل لالتهام أرض فلسطين

لا يعرف العالم بلدا يعيش على الأساطير ويستمد منها وجوده وحقه المزعوم في أرض الغير، أكثر من إسرائيل التي تحيل كل خرافة واقعا لكي تثبت أحقيتها في أرض لا حق لها فيها.

يعرف العالمون بالتاريخ أن غالبية الأدلة التي تسوقها إسرائيل لتأكيد حقها في فلسطين ليست إلا أساطير جرى ترديدها وتضخيمها ودعمتها الآلة السياسية والإعلامية حتى صارت واقعا دفع الفلسطينيون ثمنه أرضا ودما.

آخر هذه الأساطير التي أحالتها إسرائيل واقعا، كانت "رؤيا" زعم زعيم قبيلة "بني مناشيه" الهندية قبل عقود طويلة أنه رآها في منامه، وتقول "الرؤيا المزعومة" إن قبيلته تعود لأصول يهودية وإن إسرائيل هي أرضها الموعودة.

وما هي إلا فترة بسيطة حتى تلقفت الآلة السياسية ووسائل الإعلام الداعمة للصهيونية وضخمت هذه القصة التي لا يمكن لإنسان اعتبارها دليلا على حق شعب في أرض شعب آخر، فانتهى الأمر بنقل القبيلة الهندية كلها لتستوطن فلسطين المحتلة.

والقصة كما ترويها حلقة 2026/6/22 من برنامج "المرصد"، أن بعض الحاخامات تلقفوا هذا الحلم الغريب، وبدأوا في البحث عما اعتبروه واحدا من الأسباط العشرة المفقودين لبني إسرائيل.

وبطبيعة الحال، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جعل "إسرائيل التوراتية" مشروعا سياسيا له، ليضيع فرصة كهذه، فدعم مشروع جلب القبيلة الهندية إلى "الأرض الموعودة" قلبا وقالبا.

تهويد وتجنيد

وهكذا، تم تهويد أفراد القبيلة في عملية امتدت لأكثر من عشرين عاما، وجُلب آلاف منهم ليستوطنوا مدينة الجليل وبعضا من المستوطنات الأخرى التي أقامتها إسرائيل على أراضي الفلسطينيين.

ولم يقف الأمر عند النقل والتهويد والتسكين، لكنه امتد إلى تجنيد مئات من أفراد هذه القبيلة في جيش الاحتلال والدفع بهم للمشاركة في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، وصلت رحلة جديدة إلى مطار بن غوريون قادمة من أقصى شمال الهند، وعلى متنها 250 شخصا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية، وسط استقبال مليء بالفرح والدموع والرقص الجنوني.

فوسائل الإعلام الإسرائيلية، تقول إن القبيلة التي تعيش فوق جبال الهيمالايا لديها "تقاليد وتاريخ شفهي يشبه اليهودية القديمة إلى حد كبير، وينسبون أنفسهم إلى سبط مناشيه الذي عاش في إسرائيل القديمة، قبل أن ينفوا إلى العراق ثم أفغانستان فالصين قبل أن يستقر بهم الأمر في الهند".

ولا تبتعد رواية الإعلام الهندي عن نظيره الإسرائيلي، فهو يصف القبيلة بأنها جالية يهودية هندية تضم نحو 10 آلاف شخص يتوزعون بين ولايتي مانيبور وميزورام، شمال شرق الهند، ويزعم الإعلام الهندي أن أفراد القبيلة ينحدرون من أحد أسباط إسرائيل المفقودين.

من الأسطورة إلى الواقع

ودخل الذكاء الاصطناعي على خط الأسطورة فوَّلد ملحمة خيالية لا أساس لها عن القبيلة التي كان الحاخام إلياهو أفيخائيل، أول من أحال هذه الخرافة إلى بروباغاندا ثم إلى واقع.

فقد أسس أفيخائيل منظمة أميشاف (عودة شعبي) عام 1975، وأمضى أكثر من نصف قرن من حياته للبحث عما أسماه "قبائل بني إسرائيل المفقودة"، والتي كتب عنها كتبا حتى توفي عام 2015.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، سافر أفيخائيل إلى الهند بحثا عن هذه القبيلة التي اعتبرها مثيرة للاهتمام فوجدها تتشابه مع اليهودية القديمة في الكثير من تقاليدها، كما قال.

وخلال زيارته تلك، أسس الحاخام الإسرائيلي مؤسسة لتعليم أفراد القبيلة اليهودية الأرثوذكسية، وما إن عاد حتى طلب تمويلا حكوميا "لتمكين هؤلاء المفقودين من العودة لإسرائيل". وفي العام 2005، حصل حاخام اليهود السفرديم شلومو عمار، على اعتراف رسمي باعتبار بني مناشيه، قبيلة من قبائل بني إسرائيل المفقودة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجلب فيها شلومو عمار يهودا من الخارج إلى إسرائيل، فقد لعب دورا كبيرا في نقل يهود الفلاشا من إثيوبيا وآخرين من دول آسيوية مثل تايلاند.

وخلال العقدين الماضيين، لم تتوقف رحلات جلب أفراد القبيلة الهندية إلى إسرائيل مرة تحت عنوان "عملية بني مناشيه" وأخرى تحت عنوان "أجنحة الفجر".

ولعبت الوكالة اليهودية دورا في هذه العمليات لكن منظمة "شافاي إسرائيل"، التي تكرس جهودها للعثور على ما تسميها القبائل اليهودية المفقودة، كانت الأكثر حضورا في هذه العملية.

وبطبيعة الحال، لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذه العمليات إذ شاركت الكنيسة الإنجيلية الأمريكية في هذا المشروع بمالها ورجالها كجزء من نهجها الذي يقول المسيحي الإنجيلي مايك إيفانز، إنه ساهم في نقل أكثر من 750 ألف يهودي إلى فلسطين بدءًا من السوفيتيين ومرورا بالإثيوبيين وصولا إلى بني مناشيه.

جسر روحي

ولم يكن نتنياهو بعيدا عن هذا المشروع، ففي خريف 2015 قال أمام الكنيست، وفي حضور الرئيس الهندي آنذاك براناب كومار، إن بني مناشيه "يمثلون جسرا حيا بين إسرائيل والهند"، وأنهم "يهاجرون بوتيرة مستمرة إلى إسرائيل".

لكن الوقائع على الأرض ليست مشابهة للأساطير التي تنسجها المؤسسات الدينية والذكاء الاصطناعي، حيث يقول الإعلام الإسرائيلي نفسه إن هؤلاء القادمين استنادا لرؤيا منام "سيستقرون في مدينة الجليل شمالي إسرائيل (فلسطين المحتلة) لتعزيز الحضور الإسرائيلي فيها بعد الحرب".

فمع تزايد الهجرة العكسية من إسرائيل وخصوصا بين عمال الزراعة والبناء النيباليين والتايلانديين بعد حرب غزة، بات جلب بني مناشيه حلا لملء الفراغ في الشمال والمستوطنات وفي الجيش الإسرائيلي أيضا.

فقد نشر الإعلام الإسرائيلي صورا لبعض أبناء القبيلة الهندية الذين انخرطوا في جيش الاحتلال والذين يقدر عددهم بـ300 جندي، مما أثار نقاشا سياسيا وإعلاميا حادا في الهند.

بيد أن العلاقات القوية بين تل أبيب ونيودلهي أقوى من أن تتأثر بهذه الأمور، وقد لا يكون مصير قبيلة تسكن على سفوح الهيمالايا أكثر من قضية هامشية بالنظر إلى أحلام التحالف.

كما تناول "المرصد" الهجوم الإسرائيلي الواسع على مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران لوقف الحرب والتفاوض حول بقية القضايا العالقة بينهما.

وتناولت الحلقة أيضا منع الحكم الصومالي عمر أرتان، من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم، وما ترتب عليه من غضب لدى المعلقين ونجوم الكرة العالمية.