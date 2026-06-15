المرصد: توتر صيني ياباني متزايد وثورة ضد كوشنر في ألبانيا

تناولت حلقة 2026/6/15 من برنامج “المرصد” تزايد التوترات شرقي آسيا بعد المناورات التي أجرتها اليابان بمشاركة الولايات المتحدة والفلبين، والتي اعتبرتها الصين دليلا على سعي طوكيو لكسر المحرمات التقليدية.

فقد أجرت القوات اليابانية مناورة ضخمة وغير مسبوقة عند سفح جبل فوجي الشهير، وذلك بعد أن رفعت الحظر على تصدير الأسلحة، ورفعت ميزانيتها الدفاعية لتبلغ نحو 58 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

ولم تقف الصين صامتة إزاء هذه التطورات، فتحدثت عن نزعة عسكرية جديدة لليابانيين، قالت إنها تكسر المحرمات التاريخية، وهو ما رفضته طوكيو.

كما تناولت الحلقة انشغال وسائل الإعلام العالمية بما يسمى "ثورة الفلامينغو"، وهي المظاهرات التي تشهدها ألبانيا، احتجاجا على مشروع سياحي ضخم لفائدة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .

فمنذ عدة أيام، تجوب شوارع العاصمة الألبانية تيرانا، جموع غفيرة من المتظاهرين، رفضا لمشروع سياحي ضخم سيمتد عبر منطقة واسعة على الساحل الجنوبي لألبانيا، بما في ذلك "سازان"، كبرى جزر هذا البلد الواقع في منطقة البلقان.

وأخيرا، عرجت الحلقة على انشغال وسائل الإعلام بتداعيات الاستحواذ على شركات إنتاج عملاقة وقنوات إخبارية كبرى في أمريكا، والتي كان آخرها الأزمة التي تعصف ببرنامج "60 دقيقة" الشهير وشبكة "سي بي إس نيوز" بعد إقالة أحد أشهر مقدمي البرنامج سكوت بيلي، وعدد من كبار المنتجين.