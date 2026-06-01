المرصد.. صاروخ روسي يهز أوروبا ووسائل إعلام أمريكية كبرى تختفي

تناولت حلقة 2026/6/1 من برنامج “المرصد” أصداء استخدام روسيا صاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي في هجومها الأخير على العاصمة الأوكرانية كييف، التحولات العميقة التي تشهدها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى.

كما تناولت الحلقة مواصلة إسرائيل استهداف الدفاع المدني في لبنان، والتقارير الأممية والتغطية الغربية لما توصف بأنها "جرائم حرب".

ففي الشأن اأوكراني، تناول المرصد الهجوم العنيف الذي شنته روسيا على كييف فجر 25 مايو/أيار الماضي، والذي تضمن مشاركة صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الذي هز العاصمة الأوكرانية ومعها عواصم الغرب أيضا بما أحدثه من دمار.

كما تناولت الحلقة التحولات العميقة التي تشهدها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى عقب عمليات الاستحواذ الكبرى التي طالتها مؤخرا، مشيرة إلى انهيار صروح إعلامية أمريكية واختفاء برامج واسعة الانتشار بقرار إداري مفاجئ من الملاك الجدد.

وأخيرا، تناول المرصد توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وتعمدها تهجير كافة سكانه عبر تدميره بشكل كامل مع استهداف الدفاع المدني والإسعاف وفرق الإنقاذ، بطريقة صادمة كما كانت حالها في قطاع غزة.

وأشارت إلى التقارير الأممية ومتابعة الإعلام الغربي لهذا السلوك الإسرائيلي الذي يقولون إنه يرقى إلى جرائم حرب.