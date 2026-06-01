صاروخ أوريشنيك (FILES) This grab from a handout footage released by the Russian Defence Ministry press service on December 30, 2025, shows what is said is deployment of a Russian Oreshnik hypersonic, nuclear-capable missile system for combat duty at an undisclosed location in Belarus. Russia confirmed on May 24, 2026 to have launched a nuclear-capable Oreshnik hypersonic ballistic missile at Ukraine in massive overnight strikes. "In response to Ukraines terrorist attacks on civilian infrastructure on Russian territory, the Armed Forces of the Russian Federation carried out a massive strike using Oreshnik ballistic missiles, Iskander air-launched ballistic missiles, Kinzhal hypersonic air-launched ballistic missiles and Tsirkon cruise missiles," as well as drones, the ministry said in a statement. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
المرصد.. صاروخ روسي يهز أوروبا ووسائل إعلام أمريكية كبرى تختفي

تناولت حلقة 2026/6/1 من برنامج “المرصد” أصداء استخدام روسيا صاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي في هجومها الأخير على العاصمة الأوكرانية كييف، التحولات العميقة التي تشهدها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى.

 

كما تناولت الحلقة مواصلة إسرائيل استهداف الدفاع المدني في لبنان، والتقارير الأممية والتغطية الغربية لما توصف بأنها "جرائم حرب".

ففي الشأن اأوكراني، تناول المرصد الهجوم العنيف الذي شنته روسيا على كييف فجر 25 مايو/أيار الماضي، والذي تضمن مشاركة صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الذي هز العاصمة الأوكرانية ومعها عواصم الغرب أيضا بما أحدثه من دمار.

كما تناولت الحلقة التحولات العميقة التي تشهدها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى عقب عمليات الاستحواذ الكبرى التي طالتها مؤخرا، مشيرة إلى انهيار صروح إعلامية أمريكية واختفاء برامج واسعة الانتشار بقرار إداري مفاجئ من الملاك الجدد.

وأخيرا، تناول المرصد توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وتعمدها تهجير كافة سكانه عبر تدميره بشكل كامل مع استهداف الدفاع المدني والإسعاف وفرق الإنقاذ، بطريقة صادمة كما كانت حالها في قطاع غزة.

وأشارت إلى التقارير الأممية ومتابعة الإعلام الغربي لهذا السلوك الإسرائيلي الذي يقولون إنه يرقى إلى جرائم حرب.

 

Published On 1/6/2026
آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة