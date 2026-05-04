المرصد يتابع الحصار الأمريكي على كوبا وحادثة عشاء مراسلي البيت الأبيض

تناولت حلقة (2026/5/4 ) من برنامج المرصد أثر المضائق المائية الطبيعية في الاقتصاد العالمي، وإطلاق النار الذي وقع خلال العشاء السنوي الذي ينظمه البيت الأبيض للصحفيين، وأثر الحصار الأمريكي على كوبا.

وأشارت الحلقة التي يمكنكم مشاهدتها على هذا الرابط، إلى أن البحار والمحيطات تغطي ثلاثة أرباع مساحة كوكب الأرض، ويتم عبرها نقل ما يزيد على 80% من المبادلات التجارية بين دول العالم.

كما أشارت إلى وجود أكثر من 40 مضيقا حول العالم بينها 10 على الأقل تعتبر ذات حساسية بالغة، ومهددة بعواصف الطبيعة والسياسة معا، وهو ما تأكد مع أزمة إغلاق مضيق هرمز.

وتناولت الحلقة أيضا تفاقم تداعيات الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، التي يرى محللون أنها باتت الهدف التالي للحروب الأمريكية الجارية.

وأخيرا، عرجت الحلقة على حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض الذي كاد يتحول إلى كارثة، بعد أن تخللته حادثة إطلاق نار خلال وجود الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته.

وشكلت الحادثة موضوع جدل بدأ ولم يتوقف عبر وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، وطرحت أسئلة تراوحت بين سهولة تسلل المتهم إلى الفندق، وخلل الإجراءات الأمنية التي تحيط بأعلى منصب في الولايات المتحدة.