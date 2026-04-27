لماذا تكره إسرائيل الصحفيين؟

تواصل إسرائيل مسلسل اغتيال الصحفيين بشكل ممنهج، وكانت الصحفية اللبنانية آمال خليل آخر ضحايا إسرائيل، والتي استشهدت بقصف جوي متعمد في بلدة الطيري جنوبي لبنان.

واستعرضت حلقة (2026/4/27) من برنامج "المرصد"، ملابسات اغتيال مراسلة جريدة "الأخبار" اللبنانية آمال خليل وزميلتها المصورة زينب فرج.

بحسب الشهادات فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية أمام الصحفيتين، وبعد لجوئهما إلى جانب الطريق والاتصال بالدفاع المدني، ألقت المسيرة قنبلة يدوية على سيارتهما ما أدى إلى إصابة آمال.

وهرعت الصحفيتان إلى منزل مجاور، واتصلت آمال للمرة الأخيرة بالدفاع المدني، وبعد نحو ساعة أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنزل المكون من 3 طبقات فانهار عليهما.

كما عرقلت قوات الاحتلال وصول المسعفين لمدة 7 ساعات كاملة، وألقت قنبلة صوتية للمرة الرابعة لإجبارهم على المغادرة، وقصفت الطرق المؤدية للمنزل المدمر.

وأحصت المنظمات الدولية مقتل نحو 310 صحفيين على يد إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن خلال عامين ونصف، بمعدل صحفي كل 3 أيام.

المنطقة العازلة

وفي سياق متصل، تناول برنامج "المرصد" إستراتيجية إسرائيل في إنشاء "المنطقة العازلة" و"الخط الأصفر" جنوبي لبنان، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال هذا المصطلح للإشارة إلى لبنان.

كما سلط البرنامج الضوء على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المتشدد إسرائيل كاتس، الذي أعلن منع عودة أكثر من 600 ألف من سكان جنوب الليطاني، وهدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود على غرار نموذج رفح وبيت حانون في غزة.

وعلى صعيد آخر، سلط البرنامج الضوء على دخول الحرب في السودان عامها الرابع، مؤكدا أن هذه الحرب خلفت كارثة إنسانية قفزت إلى صدارة التغطيات العالمية مع نزوح أكثر من 9 ملايين شخص داخل السودان ولجوء 5 ملايين إلى دول الجوار.

كما استذكر "المرصد" مجزرة الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025، التي نفذتها قوات الدعم السريع وأسفرت عن مقتل أكثر من 2000 مدني، وكانت حدثا أعاد "الحرب المنسية" إلى الشاشات بعد فترة غياب طويلة، وفقا للحلقة.