المرصد يتناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والجدال بين البابا وترمب

تناولت حلقة 2026/4/20 أبريل/نيسان 2026 من برنامج “المرصد” ثلاث قضايا رئيسية، في مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتوتر بين دونالد ترمب وبابا الفاتيكان، ومهمة “أرتميس 2”.

سلط برنامج "المرصد" الضوء على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس/آذار الماضي بدعم كبير من الائتلاف اليميني الحاكم، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ التشريعات.

وبحسب ما عرضه التقرير، فإن القانون جاء في توقيت انشغل فيه العالم بمتابعة تطورات الحرب، ما أتاح تمريره بعيدا عن التركيز الإعلامي اللحظي، قبل أن يعود سريعا ليتصدر العناوين الدولية. وبرز دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان قد تبنى هذا التشريع منذ حملته الانتخابية عام 2022، مدعوما من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين في الحكومة.

وتوقفت الحلقة عند ردود الفعل الحقوقية والإعلامية، حيث نقلت عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية وصفها القانون بأنه صيغ بشكل يستهدف الفلسطينيين تحديدا، رغم محاولته الظهور بمظهر قانوني عام. كما ركزت وسائل الإعلام العالمية، وفق ما أبرزه التقرير، على البنود الصارمة التي يتضمنها القانون، ومنها تنفيذ الإعدام دون إمكانية الاستئناف أو تخفيف الحكم، ومنح منفذي الإعدام حصانة قانونية كاملة، إضافة إلى عزل المحكومين في زنازين انفرادية ومنع الزيارات عنهم حتى تنفيذ الحكم.

وفي هذا السياق، أبرزت التغطيات الإعلامية الغربية، بما فيها تقارير قنوات دولية، أن القانون صمم بطريقة تجعل تطبيقه مقتصرا على الفلسطينيين الذين تصنفهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية ضمن قضايا "الإرهاب"، في حين لا يشمل حالات قتل الفلسطينيين على يد إسرائيليين، وهو ما دفع محللين إلى وصفه بأنه يحمل سمات "قانون فصل عنصري".

كما لم تغفل الحلقة التأثير الإنساني للقرار، إذ نقلت مشاهد من معاناة عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون حالة من القلق المتزايد، في ظل تلاشي آمال الإفراج عن أبنائهم. وفي الداخل الإسرائيلي، أشارت الحلقة إلى انتقادات إعلامية لافتة، من بينها ما نشرته صحيفة هآرتس ، التي اعتبرت أن القانون يعكس نزعة انتقامية مغلفة بغطاء قانوني، وقد لا يصمد أمام اختبار القضاء.

وخلصت القصة الأولى إلى أن الجدل الإعلامي العالمي ركز على خطورة هذا التشريع بوصفه محاولة لمأسسة القتل وإضفاء شرعية قانونية عليه، في سياق أوسع من السياسات التي تواجه بانتقادات متكررة بشأن انتهاك حقوق الفلسطينيين.

البابا والحرب الكلامية

وانتقلت الحلقة إلى تغطية الحرب الكلامية غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبابا الفاتيكان ليو الـ14، التي تصدرت وسائل الإعلام الغربية بوصفها سابقة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وقيادة الكنيسة الكاثوليكية.

وبحسب ما عرضته الحلقة، تعود جذور التوتر إلى انتقادات سابقة وجهها البابا لسياسات الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة، قبل أن تتفاقم الخلافات مع اندلاع الحرب على إيران، إذ دعا البابا إلى وقف العنف وخفض التصعيد، محذرا من تداعيات الحروب على الشعوب.

في المقابل، رد ترمب بتصريحات حادة انتقد فيها مواقف البابا، واصفا إياه بأنه ليبرالي ولا يتبنى مواقف صارمة تجاه الجريمة، كما شن هجوما عليه عبر منصته الخاصة، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. وتوسعت الأزمة مع نشر ترمب محتوى أثار غضبا واسعا، قبل أن يتراجع عنه لاحقا تحت ضغط الانتقادات.

وسلطت الحلقة الضوء على التباين في التغطية الإعلامية داخل الولايات المتحدة، إذ انقسمت وسائل الإعلام بين مؤيدة لمواقف البابا الداعية إلى السلام، وأخرى داعمة لترمب ومواقفه السياسية. كما تناولت مواقف دولية، أبرزها إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تضامنها مع البابا ورفضها الهجوم عليه، في خطوة عكست حساسية موقع الفاتيكان في المشهد الدولي.

وأشارت الحلقة إلى أن هذا التوتر يتجاوز مجرد تبادل التصريحات، ليعكس خلافا أعمق حول قضايا الحرب والسلام ودور الدين في السياسة، وهو ما جعل التغطية الإعلامية تتعامل معه بوصفه تحولا لافتا في طبيعة العلاقة بين المؤسستين.

مهمة أرتميس

وتوقفت الحلقة عند مهمة أرتميس اثنان التي نفذتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووصفت بأنها محطة مفصلية في مسار استكشاف الفضاء. فقد استمرت المهمة 10 أيام، وشهدت تحليق مركبة مأهولة حول القمر، في أول رحلة من نوعها تتجاوز المدار الأرضي المنخفض منذ عقود.

وأبرزت التغطية الإعلامية، كما عرض البرنامج، الأهمية العلمية والتقنية للمهمة، كونها تمثل خطوة تجريبية تمهد لإعادة إرسال البشر إلى سطح القمر ضمن برنامج أوسع. كما حظيت الرحلة باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع قيام رواد الفضاء بإجراء مقابلات مباشرة من الفضاء، في مشهد أعاد إلى الأذهان سباق الفضاء التاريخي.

وخلصت الحلقة إلى أن هذه المهمة قد تشكل بداية مرحلة جديدة من التنافس الدولي في مجال الفضاء، مع ترقب تحركات قوى أخرى تسعى إلى تعزيز حضورها في هذا المجال، مما ينذر بعودة سباق الفضاء ولكن بأدوات وتحديات مختلفة عن الماضي.