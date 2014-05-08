المرصد
برنامج يراقب الإعلام بوصفه فاعلًا في الحدث. تختار كل حلقة قضية واحدة ذات صراع واضح على السردية، ثم تفكك كيفية تناولها في وسائل الإعلام والمنصات، وترصد حملات التوجيه والتضليل المرتبطة بها. جدول البث الحي
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حلقات
- الحلقة • 629/6291/11/2026
"المرصد" يبحث الدعاية والمال المظلم في الانتخابات الأمريكية
تناولت حلقة برنامج “المرصد” في حلته الجديدة موضوعات إعلامية وسياسية بارزة، تركزت على كواليس انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والإنفاق الضخم فيها.
- الحلقة • 628/62926/10/2026
قنوات يحتكرها الكبار ومنصات تُحظر على الصغار.. من يهندس الرأي العام؟
تتقاطع في المشهد الراهن مسارات إعادة هندسة الوعي العام والسيطرة على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية، وفق ما تناوله برنامج “المرصد” في حلقة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
- الحلقة • 627/62919/10/2026
حرب الجواسيس الجديدة.. حتى أقرب الحلفاء لم يعد آمنا
وسط أزيز الطائرات وأصوات الانفجارات التي تهز أكثر من بلد في العالم، ثمة حرب باردة جديدة تدور رحاها في الكواليس، ولا تقل ضراوة عن تلك التي دارت إبان الحرب العالمية الثانية.
- الحلقة • 626/62912/10/2026
"المرصد".. مخاطر متزايدة لظاهرة تربُّح الآباء من أطفالهم على الإنترنت
تحولت ظاهرة تربّح الآباء من نشر صور أطفالهم إلى أمر مقلق بعد أن أصبحت أكثر أنواع المحتوى رواجا وربحية على الإنترنت، رغم ما تحمله من مخاطر نفسية مستقبلية على الطفل.
- الحلقة • 625/6295/10/2026
البروباغندا في مأزق.. ملايين إسرائيل الضائعة والنازية الجديدة في إسبانيا
تناولت حلقة برنامج “المرصد” الدعاية الإسرائيلية لتأييد نتنياهو قبل كلمته في الأمم المتحدة، وحرب السرديات بشأن التهديدات الروسية الهجينة لأوروبا، واستغلال النازيين الجدد للإعلام في إسبانيا لنشر التطرف.
- الحلقة • 624/62928/9/2026
الإعلام وغرينلاند والذكاء الاصطناعي.. ثلاث أزمات في المشهد الأمريكي
تناول برنامج “المرصد” ثلاثة ملفات دولية تصدرت التغطية الإعلامية، بدءا من الأزمة المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام، مرورا بالاتفاق بشأن غرينلاند، وصولا إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي ومستقبله.
- الحلقة • 623/62921/9/2026
من "علي الطاهر" إلى "نازا".. البروباغندا الإسرائيلية حين تنفجر في وجه صاحبها
تتداخل الدعاية العسكرية مع الاستقطاب السياسي الداخلي لتشكل ملامح المعركة الإعلامية الإسرائيلية في حروبها، بين استعراض القوة الميداني ومحاولات ترميم الصورة المتآكلة.
- الحلقة • 622/62914/9/2026
كيف تعاطى الإعلام مع الخلاف البريطاني الإسرائيلي وتغيير ترمب خريطة العالم؟
تناولت حلقة 14 سبتمبر/أيلول 2026 من برنامج “المرصد” السجال الإعلامي غير المسبوق بين بريطانيا وإسرائيل، والجدل الذي يثيره تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أسماء المسطحات المائية.