البث الحي

المرصد

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برنامج يراقب الإعلام بوصفه فاعلًا في الحدث. تختار كل حلقة قضية واحدة ذات صراع واضح على السردية، ثم تفكك كيفية تناولها في وسائل الإعلام والمنصات، وترصد حملات التوجيه والتضليل المرتبطة بها. جدول البث الحي

2014629 حلقةمجلة

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