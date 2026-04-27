اقتصادي أمريكي: حرب إيران دليل أن الإمبراطورية الأمريكية تلفظ أنفاسها الأخيرة

وصف المفكر الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف الحرب الأمريكية على إيران بأنها ليست مظهرا من مظاهر القوة، بل تكشف عن “يأس إمبراطورية تتراجع وتلفظ أنفاسها الأخيرة”.

ورأى وولف أن واشنطن تتقفى آثار الإمبراطورية البريطانية في طريقها نحو الأفول وتحاول جاهدة إخفاء حقيقة انحسارها العالمي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعات هارفارد وستانفورد وييل، ريتشارد وولف، في حديثه لحلقة (2026/4/26) من برنامج "المقابلة" -وهذا رابطها-، إن الولايات المتحدة بنت إمبراطورية سائدة منذ قرن، خصوصا في الـ75 سنة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية التي دمرت كل القوى الاستعمارية الأخرى.

لكنه أكد أن كل ذلك انتهى الآن، وأن أمريكا لم تستطع الانتصار في فيتنام ولا أفغانستان ولا العراق، وهي تخسر في أوكرانيا.

وشبّه السلوك الأمريكي الحالي بسلوك شخص يقترب من نهاية حياته فيتصرف بشكل غير متزن، إذ شن الرئيس دونالد ترمب حربا على إيران وفرض رسوما جمركية على العالم بأسره، وأضاف أن هذا الاستعراض العسكري والاقتصادي يخفي يأسا كبيرا من التراجع بالمقارنة مع الصين التي ينمو اقتصادها أسرع من أمريكا منذ 30 عاما.

وفي سياق متصل بالجانب الاقتصادي، أوضح وولف أن حجم الديون الأمريكية يتجاوز 39 تريليون دولار، مع عجز متوقع بين تريليونين و3 تريليونات في عام 2027 وحده، ورغم ذلك فإن أمريكا تموّل حروبها بالاقتراض من بقية العالم، وخاصة من دول الخليج والصين واليابان، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

وفي المجال الصناعي العسكري، سلط وولف الضوء على المفارقة التي تجعل الشركات الأمريكية لا تهمها نتائج الحروب بقدر ما يهمها استبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة، لأن الخسارة تعود بأرباح أكبر، وأوضح أن هذه الشركات أصبحت تعتمد على الآليات بدلا من العمالة، مما فاقم مشاكل البطالة في أمريكا رغم الإنتاج العسكري القياسي.

مفارقة هرمز

ومن جهة أخرى، لفت المفكر الاقتصادي إلى المفارقة التي تسببت فيها الحرب، إذ أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الذي كان مفتوحا، مما رفع أسعار النفط وأضر بالاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن نصف الأمريكيين يعيشون في ضائقة مالية من شهر إلى آخر، وأن أي ارتفاع في أسعار الغاز سيؤدي إلى انفجار اجتماعي يخسر معه ترمب انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

كما أشار وولف إلى تغيير آخر يؤكد فكرته حول تراجع الإمبراطورية من خلال انتخاب زهران ممداني، وهو مسلم اشتراكي، عمدة لمدينة نيويورك، حيث حصل على أصوات اليهود أنفسهم، واعتبر أن هذا الأمر كان مستحيلا في الماضي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوتر الحالي بين واشنطن وتل أبيب هو الأسوأ على الإطلاق، لأن الأمريكيين سيحتاجون إلى أحد لتحميله المسؤولية عن الكارثة في إيران، لكنه أوضح أن إيران لن تتخلى أبدا عن سيطرتها على مضيق هرمز، تاركة الولايات المتحدة أمام مأزق حقيقي.

أما فيما يخص الصين، فأوضح وولف أن الاقتصاد الصيني نما بين 8% و9% سنويا على مدى 30 عاما مقابل 2% لأمريكا، محققا في 40 عاما ما استغرقه الغرب ثلاثة قرون، ولفت إلى أن الصين بدأت تستخدم نجاحها الاقتصادي لتطوير نفوذها السياسي والثقافي، وأن تحالفها مع روسيا يوازن القوة العسكرية الأمريكية.

وأكد المفكر وولف أن جميع الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ، كالإمبراطورية اليونانية والمصرية والعثمانية، أسهمت في الحضارة البشرية بإنجازات عظيمة، لكنها في النهاية انهارت واختفت. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش اليوم المرحلة ذاتها من التدهور الحتمي.

واستنادا إلى لقاءاته المتكررة مع كبار الاقتصاديين الأمريكيين، أكد وولف أنهم جميعا يجمعون على أن المستويات القياسية لعدم المساواة الاجتماعية، والانقسامات السياسية العميقة، والشعور السائد باليأس داخل المجتمع الأمريكي، هي الأسوأ في تاريخهم الشخصي.

وخلص إلى أن هذا الإجماع يشكل أكبر دليل ملموس على انحسار الإمبراطورية الأمريكية الجاري حاليا.