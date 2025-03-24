صاحب "قيامة أرطغرل" يروي قصة تقديمه تاريخ الدولة العثمانية

لعب الكاتب والمخرج التركي محمد بوزداغ دورا مهما في إعادة تقديم تاريخ الدولة العثمانية عبر المسلسلات الدرامية التي لاقت ثناءً من كثيرين، وانتقادات من آخرين اعتبروها منحازة لطرف على حساب التاريخ.

ووفقا لحلقة (2025/3/23) من برنامج "المقابلة"، يعتبر مسلسل "قيامة أرطغرل" أهم أعمال بوزداغ، الذي قدَّم أيضا "قيامة عثمان" و"أسد الفيافي" وأعمالا أخرى تبنت رواية جديدة لنشأة الدولة العثمانية عن تلك التي كانت سائدة لعقود.

وتمت ترجمة ودبلجة أعمال بوزداغ التاريخية لأكثر من 25 لغة، وتم عرضها في أكثر من 70 بلدا حول العالم، وقد ساهمت في إعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة حول هذه الدولة.

وولد بوزداغ مطلع 1983 في مدينة قيصري وسط الأناضول لأب يعمل تاجرا، وقد انخرط بوزداغ في التجارة صغيرا وعرف ما يحبه الناس جيدا، كما يقول.

لكن بوزداغ ارتبط بالتاريخ منذ طفولته، وتعرف على الروايات وكتب التاريخ، وقرأ عن الدولة الإسلامية مدعوما بحب والديه وعمه للقراءة، وهو يقول إن الأتراك يحبون أيام الدولة العثمانية.

ولم يكن المخرج التركي يحلم بأن يصبح منتجا مشهورا في مجال الدراما، لكنه كان يعتقد أنه سيقدم شيئا جديدا، وقد واصل القراءة بشكل جاد، ودرس التاريخ وعلم الاجتماع لأنه يعتقد بوجود رابط بينهما.

من التأريخ إلى الكتابة

وكانت خطط بوزداغ أن يحصل على درجة الدكتواره في العلاقات الدولية، لكنه توجه إلى كتابة السيناريو والإنتاج، ومع ذلك فقد حصل على درجة الماجستير في التاريخ وعلم الاجتماع.

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ويمتلك المنتج التركي مدينة إنتاج مصممة على الطراز العثماني، وهي مزار لمن يحبون عيش تجربة الدخول في هذا العالم المليء بالبيوت التاريخية والمواقع التي تم تصوير المعارك القديمة فيها.

ويواصل بوزداغ الآن العمل على ترويج مسلسل قيامة عثمان في مزيد من الدول لأنه يسعد عندما يرى أناسا من دول كإندونيسيا -مثلا- يبدون إعجابهم بهذه الأعمال.

ويعتقد بوزداغ أن الرسالة الأهم في كل أعماله تتمثل في إعادة إقامة العدل على يد المسلمين لأنه يعتقد أن هذه مسؤوليتهم التاريخية.

وقد نجحت الدراما التركية في جذب كثير من الشباب عبر قصص الحب والمغامرة وعالم الجريمة، لكنها تحولت لاحقا إلى الدراما التاريخية التي حاولت إعادة تقديم تاريخ الدولة العثمانية كصناعة وطنية.

ووفقا لبوزداغ، فإن لكل إنسان قصته الخاصة، وقد بدأت قصته هو مع الكتابة مبكرا عندما بدأ بتدوين مذكراته ثم القصص القصيرة حتى تحول الأمر إلى شغف دفعه للابتعاد عن دراسة السياحة من أجل الالتحاق بالتاريخ.

يقول بوزداغ إنه كان يخطط لأن يكون مؤرخا لكنه رأى مناما جعله يتحول إلى كتابة الدراما، مضيفا أن الناس تقرأ التاريخ من نهايته وتحكم عليه من هذه النهاية، رغم أن حكمهم قد يتغير لو أنهم عاشوا هذه المرحلة.

وكان السؤال المهم بالنسبة له ولكثير من المؤرخين -كما يقول بوزداغ- هو: لماذا أصبحت الدولة العثمانية واحدة من أهم الدول عبر التاريخ؟ ولماذا نجحوا في تأسيس دولتهم في منطقة الأناضول التي فشل الصليبيون في إقامة دولة فيها؟

مشروع خاص بامتياز

وكانت بداية بوزداغ مع تاريخ الدولة العثمانية فيلما كتبه في هذا المجال ثم أرسله إلى شبكة "تي آر تي"، التي سمع أنها تريد إنتاج عمل ضخم عن نشأة الدولة وأنها اتفقت مع شخص آخر لكن النص الذي قدمه لم يعجبها.

وعندما أرسل بوزداغ نصا عن تأسيس الدولة العثمانية لـ"تي آر تي" عام 2014 لقي إعجابا كبيرا وتم إنتاجه ليكون نقطة البداية له على هذا الطريق.

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وأكد بوزداغ أن هذا المشروع مشروع شخصي تماما بالنسبة له وليس مشروع دولة كما يقول البعض، مشيرا إلى أن قصته بدأت مع رغبة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في فعل الشيء نفسه، وقد صنع هذا التزامن نوعا من الدعم الحكومي لمشروعه.

وعندما بدأ بوزداغ مشروعه كان في الثلاثين من عمره ولم يكن هناك من يعتقد أن شابا مثله يمكنه القيام بهذه الأعمال الضخمة التي احتوت على قدر غير مسبوق من الأعمال التاريخية.

ورفض كثير من الممثلين العمل في أول أفلام بوزداغ عن نشأة الدولة العثمانية، والذي استعان فيه برسام من منغوليا لرسم العالم الذي يريد تقديمه للناس، واشترى خيولا تم تدريبها خصيصا للعمل التاريخي.

ولاحقا، أصبحت هذه الخيول تحمل كثيرا من الخبرة في هذا النوع من الدراما، كما اقتنع الممثلون بالمشاركة في هذه الأعمال بدءًا من قيامة أرطغرل، وتم تدريبهم وخصوصا النساء منهم على طريقة العيش في تلك الفترة من التاريخ، كما يقول بوزداغ.

وضم فريق عمل هذه المسلسلات غالبية تركية مع قليل مع الكازاخيين، وقد حاول بوزداغ جمع مختلف الروايات في عالم يقول إنه صنعه من خياله.

وأكثر ما شدد عليه بوزداغ مرة أخرى أن المشروع ككل كان خاصا به ولم يكن بتوجيه من الدولة التركية، مؤكدا أن تكلفة هذه الأعمال بلغت أرقاما خيالية لا يمكنه تحديدها لأنها اختلفت من عمل لآخر، كما أنها حققت أيضا أرباحا كبيرة.