عمر عبد المنان طبيب في بريطانيا يحمل على عاتقه قضية فلسطين

يحمل الدكتور عمر عبد المنان طبيب الأعصاب المصري البريطاني المتخصص في طب الأطفال على عاتقه الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تمر بأخطر مراحلها في ظل خطط إسرائيلية لتصفيتها.

وتطرق الدكتور عبد المنان -خلال برنامج "المقابلة" في حلقة (2025/10/19)- لأبرز محطاته في مساندة القضية الفلسطينية والزيارات التي أجراها إلى الأراضي المحتلة والفعاليات والمبادرات التضامنية مع العاملين في القطاع الصحي في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

وكشف عبد المنان أن أول ارتباط له مع القضية الفلسطينية كان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008.

ووفق الطبيب المصري البريطاني، فإن أول زيارة له للأراضي الفلسطينية كانت عام 2011 عندما زار الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان عبد المنان قد تخرج في كلية الطب بجامعة أكسفورد عام 2011، وقام بتأليف أكثر من 30 بحثا، كما شارك بتأسيس منصة تعليمية تجمع مستشفيات أوكسفورد وكليات الطب بالضفة الغربية وقطاع غزة.

أما بشأن غزة، فقال إن أول زيارة إليها كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لمساعدة وتدريب طلبة الطب والأطباء حديثي التخرج، وكشف أن إجراءات الدخول إليها كانت مختلفة عن الضفة بسبب الاحتلال والحصار والقدوم عبر معبر إيريز.

واستعرض جزءا من حجم المعاناة القاسية التي عاشها سكان غزة خلال سنوات الحصار، لكنه كشف أن شعوره في غزة يبقى مختلفا حيث يُعامل فيها معاملة إنسانية رائعة خلافا لإجراءات الاحتلال في مطاراته والمعابر.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة لغزة كانت عام 2020 قبل تفشي جائحة كورونا، وكان من المقرر زيارتها أيضا منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكنها ألغيت بعد هجوم "طوفان الأقصى".

وأسس عبد المنان عام 2023 مبادرة "عاملون صحيون من أجل فلسطين" بهدف حشد العاملين في القطاع الصحي حول العالم للتضامن مع غزة، والتي تعمل على شحن وإيصال المساعدات الطبية للقطاع.

وأسهم الطبيب -الذي لا يزال في مرحلة الدكتوراه- بجمع تبرعات بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني لصالح القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكشف الطبيب المصري البريطاني تفاصيل انطلاق المبادرة بعد يومين من اندلاع الحرب الأخيرة، إذ كانت البداية عبر تبادل رسائل بين أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي بعد تطور الأحداث في غزة.

وحسب الطبيب، فإن القصف الإسرائيلي غير المسبوق على غزة حتم على الأطباء والممرضين في بريطانيا رفع الصوت عاليا وتوثيق ما يحدث خاصة أن صوت الفلسطيني في الإعلام البريطاني كان مغيبا.

ولفت إلى تنظيم مظاهرة شارك فيها ما لا يقل عن 300 طبيب وممرض أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث رفعوا خلالها أسماء العاملين في القطاع الصحي بغزة الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

ووفق عبد المنان، فإن بداية التضامن مع الفلسطينيين بغزة كانت عبر فعالية لجمع تبرعات لكن جرى منعها لأسباب "أمنية" قبل أن يتطور الأمر إلى وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء، قبل تتابع الوقفات الاحتجاجية في مدن بريطانية كثيرة.

وتحظى وقفات الأطباء الاحتجاجية بثقة في الشارع البريطاني -كما يقول- رغم الدعم السياسي والعسكري البريطاني لإسرائيل، مشيرا إلى أن كلام الأطباء له وزن وثقل أكبر.

لكنه أقر بأن التأثير بطيء مشيرا إلى انحياز الحكومة البريطانية في التعامل مع جرحى حرب أوكرانيا مقارنة بمصابي حرب غزة، مؤكدا أن السبب عنصري بامتياز.

دراسته الشخصية

أما بشأن تجربته الشخصية، فقد وُلد عبد المنان في مصر وعاش فيها 8 سنوات قبل الهجرة إلى إنجلترا، لكن ذلك لم يمنعه من الاهتمام بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال إن دراسته في جامعة أكسفورد كان لها أثر بالغ في اهتمامه بالشأن الفلسطيني، لكونها تضم كثيرا من الطلبة من مختلف الجنسيات والأديان، مشيرا إلى أنه تعرف على فلسطينيين كثر خلال دراسته في الجامعة.

وعرج على مسيرته الدراسية، إذ درس الطب البشري في أكسفورد وتخرج عام 2011 ثم اشتغل في لندن ليضطر للعيش فيها، وقال إن والده الطبيب نصحه بعدم دراسة الطب لكونها مهنة متعبة وتحتاج دراسة طيلة الحياة.