المقابلة
برنامج صحفي معمق، يستضيف شخصيات سياسية من الصف الأول، لبحث الملفات السياسية الكبرى التي ارتبطت بها، واستكشاف رؤاها ومواقفها وتقديراتها للتحولات الإقليمية والدولية، ينطلق البرنامج من قيمة الضيف وخبرته. جدول البث الحي
2016249 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 249/2491/11/2026
عراقجي: القواعد الأمريكية بالخليج ستكون أهدافا إذا هاجمت واشنطن إيران
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القواعد والأهداف الأمريكية في دول الخليج ستكون ضمن أهداف الرد الإيراني إذا تعرضت بلاده لهجوم جديد.
- الحلقة • 248/24925/10/2026
الطيبي: قائمة مشتركة في الانتخابات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو وبن غفير وسموتريتش من الحكم
أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني، أحمد الطيبي، أن أصوات الفلسطينيين داخل إسرائيل قد تؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تقارب المعسكرات السياسية.
- الحلقة • 247/24918/10/2026
طارق متري يتحدث لـ"المقابلة" عن الاتفاق مع إسرائيل والعلاقة بسوريا وإيران
بين اشتراط إسرائيل نزع سلاح حزب الله ومطالبة الحزب بالانسحاب الإسرائيلي أولا، كيف تتحرك الحكومة اللبنانية لاستعادة قرار الحرب والسلم؟ هذا ما يجيب عنه نائب رئيس الوزراء طارق متري في حديثه لـ”المقابلة”.
- الحلقة • 246/24911/10/2026
عمرو موسى للجزيرة: 7 أكتوبر أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية دوليا
أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان انفجارا متوقعا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
- الحلقة • 245/2494/10/2026
الرئيس الصومالي يكشف للجزيرة أهداف إسرائيل في بربرة وتداعيات تصعيد الحوثيين
كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تداعيات اقتصادية حادة تتكبدها بلاده جراء تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) واستهداف حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
- الحلقة • 244/24924/9/2026
وزير خارجية مصر للجزيرة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر و"اتفاقية مكة" قيد الدراسة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفا مسؤولا وتاريخيا، تمثل في الموافقة على تسليم أسلحتها الثقيلة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة.
- الحلقة • 243/24920/9/2026
باحث إسرائيلي: الفلسطينيون أفشلوا محاولات اقتلاع هويتهم والتاريخ لا يمحى
يرى الباحث والأكاديمي البريطاني الإسرائيلي إيال وايزمان أن العمارة ليست مجرد مبان وطرق ومساحات تبنى، بل يمكن أن تكشف طبيعة علاقات القوة وآليات السيطرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
- الحلقة • 242/24913/9/2026
"تكلفة الأخطاء غالية جدا".. نبيل فهمي يدعو إلى استعادة الدور العربي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى استعادة الدور العربي في أزمات المنطقة، مؤكدا أن الخلافات التكتيكية لا ينبغي أن تحجب المصالح الإستراتيجية المشتركة، ومطالبا بجامعة عربية أكثر مبادرة.