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برنامج صحفي معمق، يستضيف شخصيات سياسية من الصف الأول، لبحث الملفات السياسية الكبرى التي ارتبطت بها، واستكشاف رؤاها ومواقفها وتقديراتها للتحولات الإقليمية والدولية، ينطلق البرنامج من قيمة الضيف وخبرته. جدول البث الحي

2016249 حلقةحوارية

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