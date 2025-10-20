"ما خفي أعظم" يكشف أسماء وصور قتلة الطفلة الفلسطينية هند رجب

تمكن برنامج “ما خفي أعظم” من التوصل لصور وأسماء الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي لقيت حتفها برصاص الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2024.

وسيعرض البرنامج، الذي سيبث على شاشة الجزيرة في العاشرة مساء اليوم الاثنين بعنوان "الملاحقون"، مقاطع فيديو وبيانات حصرية قادت لكشف أسماء المتورطين في الجريمة التي أثارت ردود فعل عالمية واسعة.

كما تتبع البرنامج عددا من الجنود والضباط المتورطين من جرائم حرب أخرى، والذين يحمل بعضهم جوازات سفر أوروبية، وسيتم الكشف عنهم لأول مرة.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2024، قتلت قوات الاحتلال الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات مع 6 من أفراد عائلتها والمسعفين الاثنين اللذين حاولا إنقاذها في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.

وأحدثت قصة هند ردة فعل عالمية واسعة بعدما ظلت عالقة بين جثث ذويها في السيارة التي استهدفها جيش الاحتلال، واتصلت بوالدتها مستغيثة ومستنجدة بها لكي تأتي وتأخذها من داخل السيارة التي كانت عرضة لإطلاق نار من رشاشات الدبابات الإسرائيلية.

وقد تلقت طواقم الهلال الأحمر اتصالا من الطفلة ليان حمادة التي كانت موجودة مع هند في السيارة نفسها، وبقيت تستنجد بهم حتى سُمع صوتها بعد إطلاق الرصاص عليها.

وعندما أعاد أفراد الهلال الأحمر الاتصال، تبين أن هند ما زالت على قيد الحياة، واستمر أهلها في التواصل معها محاولين تهدئتها بأن سيارة الإسعاف في طريقها لإجلائها من الموقع.

وعلى الفور، توجه طاقم من الهلال الأحمر بتنسيق مع الارتباط الفلسطيني من أجل إنقاذها، لكن الاتصال مع الطاقم انقطع بعد ساعات من انطلاقه لإنقاذ هند، ولم يتمكن أحد من التواصل معه لمدة 12 يوما.

العثور على الجثث

وبعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة التي كانت تتوقف فيها سيارة هند وأقاربها، في فبراير/شباط 2024، عثر على جثمان هند وأفراد عائلتها داخل مركبة بمحيط "دوار المالية" في حي تل الهوا، كما عثر على فريق الإسعاف الذي هب لنجدتها، على بعد أمتار منهم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أجرت تحقيقا استعانت فيه بصور الأقمار الصناعية، وأكد وجود 4 مركبات عسكرية إسرائيلية على بعد أقل من 300 متر من موقع الطفلة وفي مرمى رؤيتها.

إعلان

وكشفت الصحيفة أن الذخيرة التي أصابت سيارة العائلة وسيارة الإسعاف تلائم نوعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، كما نقلت عن مختصين وخبراء أسلحة استعانت بهم أن تحليل المكالمة الهاتفية يظهر أن سيارة العائلة تعرضت لنحو 72 طلقة خلال 6 ثوان في وقت اتصال الطفلة.

وأوضح تقرير لمنظمة "فورينزيك أركيتكشر" -نشر في أبريل/نيسان 2024- أن سيارة العائلة تعرضت لإطلاق نار من قبل دبابة إسرائيلية، وقد تمكن من في الدبابة من رؤية السيارة ومن فيها، بما في ذلك هند.

وأشار التقرير إلى أن طاقم الهلال الأحمر الذي هرع لتخليص هند تعرض للإصابة هو أيضا من دبابة إسرائيلية.