ما خفي أعظم

البث الحي

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برنامج تحقيقات استقصائية يتقصّى ملفات سياسية وأمنية، ويكشف وقائع ومعلومات غير معلنة عبر الوثائق والمصادر والعمل الميداني، يتتبع الأدلة، ويتحقق من الروايات، وصولًا إلى حقائق تخدم حق الجمهور في المعرفة. جدول البث الحي

201758 حلقةاستقصائية

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