ما خفي أعظم
برنامج تحقيقات استقصائية يتقصّى ملفات سياسية وأمنية، ويكشف وقائع ومعلومات غير معلنة عبر الوثائق والمصادر والعمل الميداني، يتتبع الأدلة، ويتحقق من الروايات، وصولًا إلى حقائق تخدم حق الجمهور في المعرفة. جدول البث الحي
201758 حلقةاستقصائية
حلقات
- الحلقة • 58/5830/10/2026
“ما خفي أعظم”.. القصة الكاملة لأسطورة الظل محمد الضيف
تتتبع حلقة “ما خفي أعظم” سيرة قائد القسام محمد الضيف من بداياته واعتقاله إلى قيادة القسام، مستندة إلى شهادات نادرة ومشاهد ووثائق تكشف محطات التخطيط لطوفان الأقصى.
- الحلقة • 57/5830/10/2026
"ما خفي أعظم" يكشف لأول مرة أسرار "رجل الظل" محمد الضيف
بثت قناة الجزيرة ومنصاتها الرقمية أسرارا جديدة تُكشف للمرة الأولى عن مسيرة القائد العام التاريخي لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف.
- الحلقة • 56/5820/10/2025
بأدلة صوتية وصور حصرية.. “ما خفي أعظم” يكشف قتلة الطفلة هند رجب
من قلب بروكسل، حيث ارتفعت صورة الطفلة الفلسطينية هند رجب رمزا للبراءة المغدورة، ينطلق تحقيق “ما خفي أعظم” كاشفا خيوط جريمة هزت العالم ودوّن فصلا جديدا من الملاحقة القانونية لقتلة الأطفال بغزة.
- الحلقة • 55/5820/10/2025
"ما خفي أعظم" يكشف أسماء وصور قتلة الطفلة الفلسطينية هند رجب
تمكن برنامج “ما خفي أعظم” من التوصل لصور وأسماء الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي لقيت حتفها برصاص الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2024.
- الحلقة • 54/5824/1/2025
"ما خفي أعظم" يكشف أسرار الطوفان ومشاهد حصرية للضيف والسنوار
في حلقة استثنائية من برنامج “ما خفي أعظم”، التي بثتها قناة الجزيرة، كشف الإعلامي تامر المسحال عن تفاصيل غير مسبوقة حول عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- الحلقة • 53/588/9/2023
ما خفي أعظم ــ الفضاء المغلق
ركزت حلقة (2023/9/8) من برنامج “ما خفي أعظم” على ملف استهداف المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، وقابل فريق البرنامج شخصيات مسؤولة على صلة بالملف، بينهم مسؤولون سابقون في فيسبوك وحقوقيون.
- الحلقة • 52/5819/5/2023
ما خفي أعظم ـ "قتل الأدلة"
خصص برنامج “ما خفي أعظم” ضمن حلقة (2023/5/19) تحقيقه الجديد للذكرى السنوية الأولى لاغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وكشف بالوثائق والشهادات قصة قتل الأدلة في عملية الاغتيال. تقديم: تامر المسحال
- الحلقة • 51/5817/3/2023
ما خفي أعظم ـ "أسرار شوغالي"
سلطت حلقة (2023/3/17) من برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيقها الجديد، الضوء على الفريق الروسي الذي اعتُقل في العاصمة الليبية طرابلس عام 2019، وكشفت عن وثائق سرية ولقطات حصرية متعلقة بالفريق..