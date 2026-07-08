"مع تميم".. الرسالة السرية

يروي تميم البرغوثي في حلقة (8 يوليو/تموز 2026) من برنامج “مع تميم” – التي تبث على منصة الجزيرة 360 – قصة الرسالة السرية التي كتبها أسامة بن منقذ الشيزري قبل نحو ألف عام، والعبرة منها.

ويُعرَّف أسامة بن منقذ بأنه كان فارسا وأميرا ومؤرخا وشاعرا، عاش في القرن الأول من قرني الحروب الصليبية، فولد قريبا من زمن الحملة الصليبية الأولى وتوفي بعد معركة حطين بقليل، قبل الحملة الصليبية الثالثة في زمن القائد صلاح الدين الأيوبي.

عاصر أسامة – بحسب حلقة "مع تميم"، وهذا رابطها – في شبابه وكهولته عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، وفي شيخوخته عاصر صلاح الدين.

أرسل والي دمشق حينها أسامة بن منقذ سفيرا إلى الصليبيين في القدس ليفاوضهم، ولأنه كان أديبا وشاعرا عاقلا، لم يكن راضيا عن مهمته تلك، وما كان له أن يصرح بذلك لئلا يُؤذى.

ويسرد تميم البرغوثي أن أسامة بن منقذ فعل ما يفعله الأدباء، فقد أرسل للأمة كلها رسالة سرية لا يفهمها الحكام – عادة – في كتابه الأشهر "الاعتبار"، إذ سجل فيه رحلته إلى القدس، ولكنه خرج عن سياق الحديث عن السياسة والتحالفات وراح يتكلم عن الفرنجة، وعن علاقتهم بالنساء تحديدا.

ومن الاقتباسات التي وردت في كتاب "الاعتبار" ما يلي: "سبحان الخالق البارئ، إذا خبر الإنسان أمور الفرنج سبح الله تعالى وقدسه، ورأى بهائم فيها فضيلة الشجاعة والقتال ولا غير، كما في البهائم فضيلة القوة والحمل. وسأذكر شيئا من أمورهم وعجائب عقولهم، ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة".

ويقول تميم البرغوثي إن أسامة بن منقذ لم يورد القصص عبثا، "إذ لا يستطيع القارئ أن يمنع نفسه من الظن أنها تعليق لا على الفرنجة فحسب، بل على حلفائهم من ولاة المسلمين الناعمين الذين لا غيرة لهم ولا نخوة، إذ يحالفونهم على أهلهم خوفا على ملكهم".

ويختتم تميم البرغوثي حلقته بالحديث عن القدس وفلسطين، ويقول إن "القدس على الرغم من ذلك كله تحررت، ورآها أسامة بن منقذ نفسه محررة في حياته، وإن القدس هذا الزمان أيضا وفلسطين كلها ستتحرر ونراها في هذا الجيل في حياتنا إن شاء الله، لأن سنة الله لا تبديل لها".