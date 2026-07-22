كيف أعاد تميم البرغوثي تشكيل شخصية المرابي؟

سلطت حلقة (22 يوليو/تموز 2026) من برنامج “مع تميم” – التي تُبث على منصة “الجزيرة 360” – الضوء على صورة “المرابي” التي ارتبطت في الشعر العربي بالشر والجشع وامتصاص الأعمار من دون مقابل.

ويرسم تميم البرغوثي – في حلقة "مع تميم"، وهذا رابطها – شخصية المرابي انطلاقا من الوصف الذي جاء في الأدب، فهي شخصية وُصفت كثيرا بالشر وتسرق سنوات الآخر دون أن تعطيه.

ويُرجَّح أن شخصية المرابي وُصفت بالشر: "لأن دهرنا كله شيخ مرابٍ يعطيك أقل مما يأخذ منك، يأخذ منك عمرك كله، فماذا تأخذ أنت منه؟".

والمرابي هو الشخص الذي يقرض المال أو السلع مقابل زيادة مشروطة تُؤخذ من المدين، أي الفائدة.

وأعاد تميم تشكيل شخصية "المرابي" في أبيات شعرية جميلة تظهر تعدد معاني كلمة "باري"، وتقدم بعض الحكم البالغة.

كأن الحزن للإنسان باري.. فلا أحدٌ من الأحزان باري

يباريني الزمان فقلت باري.. ولكن لا تكن حكماً عليَّ

عجوز الدهر أقلقني ورابا.. أعار العمر لي دينا ورابا

حليب الحرب طاب لنا ورابا.. وفي السلم الصيام لنا سجية

إذا دهرٌ أخاف المرء أو راب.. وإن طين ابن آدم ساح أو راب

أصيح على المرابي غالٍ أو راب.. رصاصٌ لا دراهم في يديَّ

إذا جمل الهموم عليك برّك.. فذلك برّه بك حين برّك

ألا أبحر وخلِّ البحر برّك.. ودارك غربة النفس الزكية

ويعقب تميم البرغوثي أبياته الشعرية بمقولته الشهيرة التي اعتاد ذكرها: "وإن تحريرها (فلسطين من النهر إلى البحر) كلها ممكن".