مع تميم.. البقية

عرضت حلقة (26 مايو/أيار 2026) من برنامج “مع تميم” قصيدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي تجمع بين الحب والوطن والحرية.

تنطلق القصيدة من مشاعر شخصية ولغة وجدانية، ثم تتوسع لتحمل معاني أعمق تتعلق بالهوية الفلسطينية والذاكرة والصمود، مع إشارات إلى يافا والقدس ورموز تاريخية ودينية مختلفة.

وبحسب ما جاء في حلقة "مع تميم"، وهذا رابطها، تقول القصيدة:

نهاياتكم وهم وللشمس هذي الليلة القمرية

وكم من بقيات تفوق أصولها تخبرك المنحوتة الحجرية

وهذا الذي أبقته مني بنحتها

أيادي الليالي يا بهية

وتضيف القصيدة:

على بحر يافا حيث للنصر نشوة مؤقتة لكنها أبدية

وعبر أداء شعري مملوء بالصور والمعاني، تتحدث القصيدة عن الكرامة والتمسك بالأمل والحرية والإنسانية والانتماء.