تفاكر.. من النكبة إلى النكسة ومراجعات الفكر العربي

في هذه الحلقة من “تفاكر”، يعود الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، إلى لحظتين مفصليتين في التاريخ العربي: النكبة عام 1948 والنكسة عام 1967.

ولا يتناول الدكتور المرابط المناسبتين بوصفهما هزيمتين عسكريتين، بل كصدعتين عميقتين في الوجود والوعي.

فالنكبة كسرت صورة الذات، والنكسة كسرت وهْم الخطاب، ومن بين الكسرين وُلد سؤال المراجعة الفكرية.

وتتتبع الحلقة مسارات المراجعات التي أعقبت الهزيمتين، وما أنجزته من نقلات جريئة في نقد الدولة والنخبة والمشروع الحضاري، كما تتوقف عند حدودها البنيوية وسقفها النخبوي.

كما تطرح الحلقة تساؤلا هادئا عن تجربة المراجعات ولماذا توقفت عند الوعي ولم تتحول إلى قوة اجتماعية تغيّر المسار؟