تفاكر.. لماذا نحتاج اليوم إلى المراجعات الفكرية؟

يتناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من (تفاكر) أهمية المراجعة الفكرية وخشية طرح الأسئلة حين يصبح التفكير هو آخر خطوط الدفاع عن المعنى.

يقول الدكتور مصطفى المرابط إنه لا يجب التعامل مع المراجعة الفكرية بوصفها ترفا نظريا أو اعترافا بالهزيمة، بل باعتبارها فعلا معرفيا وأخلاقيا يولد حين تعجز الأدوات القديمة عن تفسير الواقع.

ويضيف أنه من "الربيع العربي" إلى "طوفان الأقصى"، لم تعد الأزمة أزمة حدث، بل أزمة فهم ومعنى.

ويتساءل الدكتور مصطفى عن غياب المراجعة في زمن أحوج ما يكون إليها، ويفكك علاقتنا المرتبكة بالتاريخ، وبالذات، وبالأسئلة المؤجَّلة.