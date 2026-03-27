ممثل أوروبا بالخليج: سنطلق مبادرة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو -في مقابلة مع الجزيرة- تضامن الاتحاد مع دول مجلس التعاون الخليجي، واصفا هجمات إيران على البنى التحتية في هذه الدول بأنها “غير مبررة وغير مقبولة”.

شدد ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو على أهمية الحل الدبلوماسي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكشف عن مبادرة أوروبية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال دي مايو -في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة خلال زيارته قطر- إن "الاتحاد الأوروبي يتشاطر الحاجة إلى الدبلوماسية مع الأصدقاء في الخليج"، معتبرا أن مبادرة باكستان بشأن إنهاء الحرب هي جزء وخطوة مهمة في الاتجاه الذي يؤدي إلى السلام في المنطقة.

وأضاف أن معظم الهجمات الإيرانية في الخليج هي ضد بنى تحتية مدنية وضد مدنيين أيضا، قائلا إن "الأوروبيين يدعمون الدول الخليجية بشكل حقيقي ملموس ودبلوماسي".

وأشار إلى أن دول الخليج مستعدة للدفاع عن نفسها وعن شعوبها وحتى عن مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قرروا البقاء في أراضيها، مؤكدا أن زيارته إلى المنطقة هي لإظهار التضامن مع الدول الخليجية ولدفع التعاون قُدما معها.

وفي السياق، كشف دي مايو أن الاتحاد الأوروبي تحدث مع مسؤولين إيرانيين مع بداية الحرب ودعاهم لوقف الهجمات على دول المنطقة ودول أخرى مثل الأردن وتركيا وقبرص.

مبادرة دبلوماسية

وبخصوص أزمة الطاقة، كشف ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج عن مبادرة دبلوماسية يريد الاتحاد الأوروبي إطلاقها بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء في الخليج لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن هذه المبادرة هي شبيهة بما تم عمله من أجل البحر الأسود بعد غزو روسيا وأوكرانيا.

وأوضح لويجي دي مايو أن الحرب على إيران تؤثر على السوق، خاصة وأن المنطقة أساسية في مجال الأسمدة والهيليوم وبضائع أخرى، مشيرا إلى وجود التزام أوروبي من أجل ضمان حرية الملاحة والممرات الإنسانية في المنطقة.

ودعا المسؤول الأوروبي إلى ضرورة إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، مجددا القول إن مبادرة باكستان قد تقود إلى إحلال السلام.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد نقلت باكستان إلى إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار يتكون من 15 بندا. وجاء ذلك بينما برزت العاصمة الباكستانية خيارا محتملا لاستضافة محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، إذ أبدت استعدادها الرسمي للقيام بهذا الدور.