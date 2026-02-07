عراقجي: نفضل المفاوضات مع واشنطن لكننا مستعدون لكل شيء

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع واشنطن أمس كانت “انطلاقة جيدة وتناولت الملف النووي فقط”، مضيفا للجزيرة، اليوم السبت، أن التخصيب حق لإيران ويجب أن يستمر.

واختتمت في مسقط، الجمعة، مفاوضات جمعت بين الوفدين الإيراني والأمريكي بوساطة عمانية، وقاد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الوفد الأمريكي، في حين كان الوفد الإيراني تحت قيادة عراقجي.

وأوضح عراقجي أنه "لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا".

أجرى اللقاء: إلسي أبي عاصي