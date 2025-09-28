براك للجزيرة: لا نسعى لتغيير أنظمة الشرق الأوسط وقصف إسرائيل لقطر خيانة

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توم براك إن بلاده لا تسعى لتغيير أنظمة الشرق الأوسط مؤكدا تركيزها على دعم الاستقرار، كما شدد على أن قصف إسرائيل للدوحة كان خيانة أضر بمسار الجهود السياسية.

وتطرق براك في حديثه "للجزيرة" في لقاء خاص إلى جملة من الملفات الإقليمية، أبرزها الوضع في لبنان والعلاقة مع حزب الله، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى موقف واشنطن من الملف السوري ومستقبل العلاقات مع دمشق، فضلا عن رؤيته لاحتمالات تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفي الملف اللبناني، شدد براك على دعم بلاده لقرارات الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القوات المسلحة، لكنه أقر بأن الخلافات مع إسرائيل ما زالت تعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2024، معتبرا أن عدم انسحاب تل أبيب من النقاط الخمس المحتلة يفتح الباب أمام تعقيد إضافي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ليست ضامنة لهذا الاتفاق، بل تكتفي بدور الوسيط عبر ما سماه "الآلية"، وهي قناة للتواصل بين الأطراف لا تملك أدوات تنفيذية، لافتا إلى أن واشنطن لا تمارس ضغوطا مباشرة على أي طرف.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن حزب الله يشكل جزءا من المنظومة السياسية اللبنانية رغم اعتباره منظمة "إرهابية" من منظور واشنطن، مؤكدا أن قرار نزع سلاحه أو دمجه في الدولة يعود للبنانيين أنفسهم، وليس مسؤولية الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وفي حديثه عن احتمالية توسع إسرائيل في عملياتها العسكرية ضد لبنان، قال براك إن هذا سؤال لا يملك الأميركيون الإجابة عنه، معتبرا أن المشكلة ستبقى قائمة طالما تنظر تل أبيب إلى حزب الله كتهديد وجودي يسعى لإعادة التسلح.

وقف حرب غزة

أما بشأن الحرب على غزة، فأكد أن الجميع يرغب في إنهائها، وأن الرئيس ترامب يولي أولوية قصوى لإيجاد حل يعيد الأسرى الإسرائيليين ويوقف نزيف الدماء، موضحا أن اللقاء الأخير بين ترامب وقادة عرب ومسلمين عزز قناعة واشنطن بضرورة التحرك السريع لوقف الحرب.

وأضاف أن الاستياء المتنامي في الشارع العربي والإسلامي دفع الإدارة الأميركية إلى إدراك خطورة استمرار الوضع، مشيرا إلى أن خطة ترامب التي يتابع تنفيذها مبعوثه ستيف ويتكوف تستند إلى وقائع عملية وليست مجرد مبادرة ظرفية.

ورأى براك أن قصف إسرائيل للدوحة مثّل صدمة، خاصة أن قطر لعبت دور الوسيط النزيه في المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإسرائيليين، مؤكدا أن ما جرى أحدث شعورا بالخيانة وأثار تساؤلات حول جدوى استمرار أي طرف عربي في الوساطة بعد استهداف الدولة الراعية للحوار.

وأكد أن قطر قدمت جهودا حاسمة في هذا الملف، إذ تعاونت قيادتها بشكل وثيق مع واشنطن، وأن استهدافها أضر بمصداقية العملية السياسية، رافضا الاتهامات التي حاولت تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم أو معرفتها المسبقة به.

وحول التفاؤل الأميركي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قال براك إن "هذا التفاؤل مبني على عمل متواصل يجري منذ أكثر من عام، مضيفا أن هناك نقاطا محدودة تحتاج إلى استكمال قبل إنجاز اتفاق نهائي".

كما شدد على أن الرئيس ترامب أكد بوضوح رفضه ضم الضفة الغربية لإسرائيل، معتبرا أن تصريحاته في هذا الشأن حاسمة ويمكن الاعتماد عليها.

السلام الشامل "وهم"

وفي تقييمه لإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قال براك إن "المنطقة لم تعرف فترة سلام ممتدة منذ أكثر من قرن، معتبرا أن الاستعمار واتفاقية سايكس بيكو والتجاذبات الطائفية والعرقية عقدت المشهد، وأن الحديث عن سلام شامل يبدو أقرب إلى الوهم".

لكنه أوضح أن البديل الواقعي يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مسارات الازدهار المشترك، مؤكدا أن واشنطن لم تعد معنية بفرض الديمقراطية أو تغيير الأنظمة كما في الماضي، بل تركز على حماية أمنها القومي ودعم الدول إذا طلبت وساطتها.

أما في ما يتعلق بالملف السوري، فنفى براك تعثر الاتفاق الأمني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة رغم قصف مبنى وزارة الدفاع في دمشق قبل أشهر، وأن القيادة السورية أبدت شجاعة في الدخول بمفاوضات معقدة.

وكشف أن الرئيس ترامب قرر منتصف مايو/أيار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية منذ 14 عاما، بضغط وتشجيع من قادة إقليميين بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن القرار منح دمشق "فرصة جديدة" لإعادة الاندماج في النظام الإقليمي والدولي.

وأكد براك أن الشعب السوري "شعب عظيم" يتطلع إلى الازدهار، وأن على دول الجوار مساعدته في مواجهة التحديات المعقدة، مضيفا أن مشاركة سوريا في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل مؤشرا على عودتها التدريجية إلى الساحة الدولية.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا على أن واشنطن لا تملي على أي دولة شكل نظامها السياسي، بل تركز على تشجيع الحلول التي تنبع من داخل المنطقة نفسها، مع التزامها بدعم الاستقرار ونزع فتيل النزاعات بالوساطة والمشورة متى طُلب منها.