نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه ضمن مشروع بناء الدولة

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله بتسليم سلاحه كجزء من مشروع بناء الدولة، معتبرا أن هذا السلاح لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان، مؤكدا أن الدولة استعادت قرار الحرب والسلم.

وأعلن سلام خلال برنامج "لقاء خاص" استعداد لبنان لمفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، مؤكدا أنها لا ترقى إلى مستوى مفاوضات سلام، وأن التطبيع مرتبط بعملية السلام الشاملة.

ونفى سلام وجود أي لقاء مرتقب بين وفد إسرائيلي ومسؤولين لبنانيين، على الرغم من إعلان ديوان نتنياهو عن إرسال وفد لبحث "أسس العلاقات الاقتصادية"، مشددا على أن لا مجال لطرح هذا الموضوع.

جاء ذلك بعد تعيين الرئيس جوزيف عون السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، في خطوة وصفها سلام بأنها تعكس جدية لبنان في التفاوض حول الحدود والمناطق المحتلة والأسرى.