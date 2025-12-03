نائب رئيس مجلس الدوما للجزيرة: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بأوكرانيا

قال بيوتر تولستوي نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في لقاء خاص مع الجزيرة، إن أي مفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى الواقع الفعلي وتفاهمات الرئيس بوتين ونظيره الأميركي في قمة ألاسكا.

واعتبر أن التفاهم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب مثّل أساس الخطة التي اقترحها ترامب، مشيرا إلى أن بوتين تحدث مع ترامب بأنه "لا أوكرانيا ولا أوروبا مستعدتان للمفاوضات السلمية".

ولم يستبعد تولستوي انتهاء الحرب قريبا جدا "إذا نجحت محاولات إدارة ترامب لوقف الأعمال العسكرية، عبر المفاوضات السلمية". ورجح إمكانية التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة باعتبارهما قوتين عظميتين، كما وصفهما.

وأشار إلى مفاوضات تجري في الكرملين بشأن تسوية الوضع الأوكراني، بين الرئيس بوتين والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر (صهر ترامب) مشيرا إلى أن الرئيس وقبل بدء المفاوضات أعاد التأكيد على موقف روسيا بأنها مستعدة لإنهاء الصراع سلميا شرط تحقيق أهدافها وضمان مصالح الأمن الروسي.

وعن فرص نجاح المبادرة الأميركية بشأن أوكرانيا، قال نائب رئيس مجلس الدوما إن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تسوية للنزاع عندما تتخذ روسيا والولايات المتحدة موقفًا صلبًا، معتبرا أن الأخيرة "تسيطر تماما على أوكرانيا وبدرجة كبيرة يمكنها التحكم في حلفائها الأوروبيين".

وعن التنازلات القصوى التي يمكن أن تقبل بها روسيا، قال تولستوي إن "التنازلات الروسية هي عدم ضم أوديسا وكييف" ويمكن لموسكو النظر في بعض الفرص المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية المشتركة، وقال إن "ويتكوف وكوشنر بما أن لهما خلفية تجارية فيبدو أنهما أرادا اقتراح بعض المشروعات المشتركة".

وأشار إلى أن المناطق الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا) أجريت فيها استفتاءات وانضمت إلى روسيا، ووفق الدستورالروسي، فإن الرئيس "ليس له الحق في التنازل عن الأراضي الموجود داخل البلاد".

رفض المقترحات الأوروبية

كما أكد تولستوي رفض روسيا للمقترحات الأوروبية بشأن مصادرة الأصول السيادية الروسية، وقال "من المبكر أن يقوم الأوروبيون بتقسيم أموال روسيا، وكل الأموال ستعاد".

ومن جهة أخرى، اتهم المسؤول الروسي أوكرانيا والأوروبيين بمحاولة تقويض خطة ترامب وتقليصها وإزالة موضوع استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا اليوم، والتي تشمل جزءا من جمهورية دونيتسك.

وقال أيضا إن بلاده لا تثق في الأوروبيين الذين لديهم خطاب "عدواني" تجاه روسيا ويهددونها باستمرار ويعلنون استعدادهم لأي عمليات عسكرية ضدها، وهذا يحدث -حسبه- مشكلات أمام المفاوضات السلمية.

ويذكر أن الخطة الأميركية -المكوّنة من 28 نقطة- تلزم أوكرانيا بالتنازل عن كامل منطقة دونيتسك لروسيا، بما فيها المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، لتصبح هذه الأراضي منطقة عازلة منزوعة السلاح ومُعترفا بها دوليا على أنها روسية، كما ستمنح الخطة موسكو السيطرة على منطقتي لوغانسك والقرم، مع تجميد خطوط القتال في خيرسون وزاباروجيا.