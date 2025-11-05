لقاء خاص- غوتيريش يصف الوضع بغزة بالهش ويدعو لوقف الحرب بالسودان

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -الذي حل ضيفا على برنامج ” لقاء خاص”- الوضع في غزة بأنه هش للغاية، وقال إن المساعدات للقطاع تحسنت لكنَّها ما تزال غير كافية لتوفير الحد الأدنى الضروري.

وأوضح غوتيريش أن إسرائيل تضع العقبات أمام إيصال المساعدات لقطاع غزة، وتتذرع بعدم فعالية الأمم المتحدة، ودعا إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.

كما أكد أن نحو 400 من عمال الإغاثة قتلوا في قطاع غزة و"هذا لا يمكن السكوت عنه"، وقال "سنبقى في قطاع غزة ولن نتخلى عن الفلسطينيين فيه".

ومن جهة أخرى، أكد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست منخرطة في النقاش الدائر حول مشروع القرار الذي تعمل واشنطن على صياغته.

وشدد على أن مشروع القرار الأميركي سيخضع للمناقشة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة واضح: "مهما كان الكيان الذي يتم تشكيله في غزة، فإنه يجب أن يستمد شرعيته من مجلس الأمن".

عقاب

وفي الشأن السوداني، دعا غوتيريش إلى فرض ضغوط هائلة على طرفي الصراع في السودان ليدركا أن عليهما وقف الحرب. ودعا -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم في السودان من العقاب.

ووجّه غوتيريش دعوة عاجلة لـ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتعاون مع مبعوثه الخاص والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع الدامي في البلاد.

وفي السياق نفسه، قال "هناك أطراف كثيرة متورطة في الصراع وهناك كثير من السلاح يأتي من الخارج ومن الضروري أن يتوقف كل أشكال التدخل الأجنبي".

ومن جهة أخرى، تطرق غوتيريش إلى موضوع إصلاح مجلس الأمن، وقال إن هناك إصلاحات مطروحة على الطاولة لإصلاح المجلس، لكنه شكك في إمكانية استعداد القوى الكبرى للتخلي عن حق النقض في مجلس الأمن، وهذه معضلة، كما قال.

كما أثار في لقائه مع الجزيرة -على هامش القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة- إلى موضوع التغير المناخي، وقال إن هناك حاجة ماسة لإنفاق 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية.

إعلان

وحذر الأمين العام من أن الإنسانية لا تزال تعاني من الفقر والنزوح والبطالة، وأن المجتمع الدولي لا يعمل بالسرعة الكافية للاستفادة من الابتكار ومعالجة الاحتباس الحراري.