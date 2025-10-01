رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب تحقق بعض الأهداف وتحتاج توضيحات أخرى

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وحقن الدماء ومنع التهجير تمثل الأولوية القصوى لدولة قطر في تعاملها مع خطة الرئيس الأميركي.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وحقن الدماء ومنع التهجير تمثل الأولوية القصوى لدولة قطر في تعاملها مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد أن هذه الخطة حققت بعض الأهداف الرئيسية المتعلقة بإنهاء الحرب، لكنها تحتاج لتوضيحات ومناقشات حول بنود أخرى، خاصة ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار.

وكشف في مقابلة مع برنامج "لقاء خاص" عن تسليم الخطة الأميركية ليلا إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والوفد التفاوضي الفلسطيني بعد استلامها من الجانب الأميركي.

وقال إن المحادثات الأولية مع الحركة تناولت العموميات دون وضوح كامل لبعض البنود، مشيرا إلى أن الوفد التفاوضي تعامل مع الأمر بمسؤولية والتزم بدراسة الخطة بشكل جاد.

وفي سياق متصل، أوضح أن العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير في نيويورك شهد إبداء ملاحظات عربية وإسلامية حول الخطة، حيث تم الأخذ ببعض هذه الملاحظات بينما لم يؤخذ بالبعض الآخر.

وركز الموقف العربي والإسلامي الموحد على المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه والوصول للدولة وتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذه الأمور كانت على طاولة المفاوضات.

وحول الخطوط الحمراء في المفاوضات، شدد رئيس الوزراء القطري على أن 3 أركان رئيسية تمثل خطوطا لا يمكن تجاوزها في الموقف القطري والعربي الإسلامي الموحد وهي: إيقاف الحرب، منع التهجير، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.

إضافة لذلك، المسؤولية المباشرة عن إدارة غزة يجب أن تكون من الشعب الفلسطيني نفسه، وهذا مبدأ غير قابل للتفاوض، على أن يبقى المسار السياسي والأفق السياسي مسألة حيوية للشعب الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة الغربية.