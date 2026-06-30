في ظل التسارع الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي، سلطت حلقة (30/6/2026) من برنامج “حياة ذكية” على الجزيرة الضوء على التحولات التي تقودها هذه التقنيات.

وأشارت الحلقة إلى ما تثيره تلك التقنيات من تحديات تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات ومستقبل المعرفة الرقمية، وصولا إلى تأثيرها في اقتصاد الإنترنت ونماذج العمل التقليدية.

واستُهلت الحلقة بملف أثار جدلا واسعا داخل شركة "ميتا"، بعد الكشف عن استخدام برنامج يحمل اسم "مبادرة قدرات النماذج" (MCI)، صُمم لمراقبة كيفية استخدام الموظفين لأجهزة الحاسوب بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن البرنامج لم يكتف بتسجيل ساعات العمل، بل راقب ضغطات لوحة المفاتيح، وحركة الفأرة، ولقطات الشاشة، والتنقل بين مئات التطبيقات والمواقع، إضافة إلى محتوى الرسائل الإلكترونية والمحادثات، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بجمع بيانات حساسة تخص الموظفين وأشخاصا خارج الشركة دون علمهم أو موافقتهم.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة أمنية داخلية كشفت لاحقا عن تعرض آلاف الجداول التي تضمنت هذه البيانات لإمكانية الوصول الداخلي، ما دفع "ميتا" إلى تعليق البرنامج مؤقتا، في وقت طالب فيه أكثر من 1600 موظف بإلغائه نهائيا، محذرين من انتهاك خصوصيتهم وفقدان الثقة بالشركة.

كما تناولت الحلقة التناقض بين سعي شركات التكنولوجيا إلى جمع المزيد من البيانات لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وبين تشديد الحكومات -وعلى رأسها الولايات المتحدة- القيود على الوصول إلى النماذج المتقدمة لدواع أمنية.

صور الأطفال والذكاء الاصطناعي

وفي المحور الثاني، ناقشت الحلقة ظاهرة الإفراط في مشاركة الآباء صور أطفالهم ومعلوماتهم عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسة لم تعد تقتصر مخاطرها على انتهاك الخصوصية.

وأوضح التقرير أن تراكم الصور ومقاطع الفيديو يتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بناء ملفات رقمية شاملة للأطفال، يمكن استغلالها في عمليات التزييف العميق أو انتحال الهوية أو حتى التشكيك في الأدلة الرقمية أمام المحاكم.

كما استعرض التقرير مفهوما قانونيا يُعرَف بـ"حجة التزييف العميق"، حيث يستطيع المتهم الطعن في مصداقية الأدلة المصورة بمجرد الادعاء بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يزيد من صعوبة إثبات الوقائع.

وأشار التقرير أيضا إلى استخدام مجرمين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء معالم الجرائم أو وجوه الضحايا، بما يربك أنظمة كشف التزييف ويعقد عمل جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أن حماية الأطفال تبدأ من قرارات يومية بسيطة يتخذها الآباء قبل نشر أي صورة أو معلومة على الإنترنت.

هل يعيد "غوغل" رسم اقتصاد الإنترنت؟

واختتمت الحلقة بمناقشة التحولات التي أحدثها محرك بحث "غوغل" بعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث، إذ لم يعد يكتفي بإحالة المستخدم إلى المواقع الإلكترونية، بل أصبح يقدم إجابات مباشرة وملخصات للمحتوى داخل صفحة البحث نفسها.

وأوضح التقرير أن هذه التغييرات أدت إلى تراجع كبير في عدد الزيارات التي تحصل عليها المواقع الإلكترونية، وهو ما انعكس سلبا على المؤسسات الإعلامية والمنصات التعليمية والمدونات التي تعتمد على حركة الزوار كمصدر رئيسي للإيرادات.

واستشهد التقرير بعدد من الأمثلة، بينها منصة تعليمية فقدت جزءا كبيرا من زياراتها المجانية، ومدونات متخصصة أغلقت أبوابها بعد انخفاض الإيرادات الإعلانية، في حين اضطر ناشرون مستقلون إلى الاعتماد على الاشتراكات المباشرة والنشرات البريدية بدلا من الزيارات القادمة عبر محركات البحث.

كما أشار إلى أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تعتمد أساسا على محتوى الناشرين، في وقت يرى فيه كثير منهم أنهم لا يحصلون على مقابل عادل لاستخدام إنتاجهم المعرفي، بينما بدأت بعض الجهات التنظيمية، مثل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، اتخاذ خطوات لمنح الناشرين مزيدا من الحماية في مواجهة هذه التحولات.

وخلصت الحلقة إلى أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام الابتكار، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات متزايدة تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات وحقوق الناشرين ومستقبل المعرفة الرقمية، مؤكدة أن العالم يقف أمام معادلة دقيقة تتطلب تحقيق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية الإنسان وحقوقه الرقمية.