حياة ذكية.. الذكاء الاصطناعي يغير المنافسة في سوق السيارات ويؤرق ماسك

في عالم لم تعد فيه القوة تُقاس بحجم الأساطيل أو قوة المحركات فحسب، بل بمدى السيطرة على تدفق البيانات، تناولت حلقة “حياة ذكية” بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2026 رحلة تسبر أغوار التحولات الرقمية في الأمن العالمي.

تبدأ الرحلة من أعالي البحار، حيث باتت السفن العملاقة تسير في محيط من الإشارات الرقمية. فقد تحول نظام تعريف السفن الذي صُمم لحماية الملاحة، ليصبح اليوم كتابا مفتوحا يسمعه الجميع، مما عرض السفن لمخاطر الاختطاف والاستهداف السيبراني.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، انتقل زمام الأمن البحري تدريجيا إلى يد الشركات الخاصة، بينما تسابق المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات الزمن لتطوير نظم ملاحية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية لسد هذه الثغرات وحماية شريان التجارة العالمية.

ثورة الذكاء الاصطناعي في السيارات

وسلطت الحلقة الضوء على التحول التاريخي في أسواق السيارات، الذي برز بشكل كبير في "معرض بكين للسيارات "، فالمركبة لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل تحولت إلى هاتف ذكي عملاق يتحرك على أربع عجلات.

ولم يعد المشتري يبحث عن قوة الحصان, بل عن النماذج اللغوية المدمجة وقدرة السيارة على التفاعل مع بيئتها الرقمية.

إمبراطورية ماسك

وفي ذروة الصراع التقني، يبرز ملف المال والنفوذ؛ حيث تحلق "سبيس إكس " نحو أضخم اكتتاب في التاريخ بقيمة تقارب تريليوني دولار.

ولكن، خلف هذا الصعود، يواجه ذراع الملياردير إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي " خطرا كبيرا. فقد أجبرت سلسلة من القضايا القانونية الخاسرة والمخاوف الأخلاقية روبوت "غروك " على التراجع وتغيير إستراتيجياته الخدمية ومصادر بياناته.