هل تودع قطر عمال التوصيل وتستبدلهم بالروبوتات والطائرات المسيرة بحلول 2035؟

“حياة ذكية” يكشف من قمة الويب في البرازيل عن اختراق صيني صامت لشركات أميركا، ويبدد مخاوف المبرمجين من البطالة عبر طفرة “البرمجة التوجيهية”

في أروقة قمة الويب في ريو 2026، لم يعد السؤال المطروح خلف الكواليس هو "هل سيغير الذكاء الاصطناعي العالم؟"، بل من سيقود هذا التغيير، وهل يستيقظ المطورون في العالم العربي والعالم يوما لنجد أن عقول الآلات قد استغنت عن العنصر البشري؟.

تساؤلات حاسمة فككتها الحلقة الأحدث من برنامج "حياة ذكية" على شاشة الجزيرة، لتبدد مخاوف تقنية طالما قلق منها طلاب علوم الحاسوب، وتكشف عن ملامح خارطة جديدة ينزاح مركز ثقلها ليعيد تشكيل مفهوم السيادة الرقمية.

حضور "ديب سيك" يهز وادي السيليكون

رغم الحضور البارز للشركات الأميركية العملاقة في المعرض، كشف بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، عن معلومات رقمية تتعلق بالصراع التقني بين الشرق والغرب.

وأكد كوسغريف بالبيانات أن نموذج "ديب سيك" (DeepSeek) الصيني قد تجاوز بالفعل عمالقة قطاع التقنية الأميركي من حيث الاستخدام الفعلي داخل الشركات في الولايات المتحدة الأميركية.

ويرى خبراء التقنية أن هذا التحول يعيد رسم خارطة التعددية التكنولوجية، ويؤكد أن السيطرة الغربية المطلقة تتراجع، مما يمنح منطقة الشرق الأوسط فرصة لتصبح نقطة التقاء استراتيجي مستقل بين قارات العالم، مستفيدة من التوازن التقني الجديد ومبدأ المصادر المفتوحة.

شرط واحد.. المدير التقني

وفي سياق متصل، بدد ميشيل كاتاستا، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في منصة "ريبليت" العالمية، المخاوف المنتشرة حول الاستغناء عن المطورين، مؤكدا أن الاعتقاد بتراجع الحاجة إلى المبرمجين هو فكرة خاطئة.

غير أن البرنامج يربط الاستمرار الوظيفي بشرط حاسم، وهو قدرة المطور على مواكبة "البرمجة التوجيهية"، والتحول من دور كاتب الشفرة التقليدية إلى دور المدير التقني.

وأوضح كاتاستا أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستتولى كتابة الجزء الأكبر من الشفرات البرمجية، بينما يتلخص دور المبرمج في الإشراف على طاقم من الوكلاء الأذكياء، ومناقشة المعمارية البرمجية، واتخاذ القرارات الحيوية بشأن المنتج، وهي المهارات التي باتت الجامعات مطالبة بتدريسها للطلاب لضمان بقائهم في سوق العمل.

"سنونو" القطرية وثورة اللوجستيات السحابية

ومن قلب هذا الحراك العالمي، برز اسم شركة "سنونو" القطرية، والتي تحولت من تطبيق محلي لتوصيل الطعام إلى شريك استراتيجي في القمة العالمية، مشاركة تقنياتها في قمم الويب في كندا والبرتغال والبرازيل.

وفي لقاء مع البرنامج، أكد عبد العزيز القحطاني، المدير العام لخدمات "سنونو السحابية والروبوتات"، أن الشركة تقدم حلول "المنصة بصفتها خدمة" عبر تقنية البرمجيات المتاحة لإعادة التسمية، والتي تتيح للشركات العالمية امتلاك بنية تحتية رقمية خلال أسبوعين بدلا من البناء الذي يحتاج عادة مدة طويلة جدا.

كما كشف القحطاني عن خطة تقودها الشركة بدعم من "مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار" لأتمتة التوصيل بالكامل بحلول عام 2035 عبر الروبوتات والطائرات المسيرة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما جعل المنصة جاذبة للمطورين القادمين من كبرى الشركات العالمية إلى الدوحة.