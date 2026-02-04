"حياة ذكية" يستعرض تقنيات تغير حياتنا.. من الوكلاء الرقميين إلى الهواتف الذكية

تشهد الساحة التقنية العالمية تطورات متسارعة تثير الإعجاب والقلق في آن واحد، حيث يبرز مشروع “أوبن كلو” كنموذج مثير للجدل في عالم الوكلاء الرقميين الأذكياء.

وحصد المشروع 147 ألف تقييم إيجابي على منصة غيت هاب خلال شهرين فقط، متحولا من مساعد شخصي بسيط إلى شبكة معقدة من الوكلاء القادرين على التواصل فيما بينهم دون تدخل بشري.

يتكامل أوبن كلو -وفقا لحلقة (2026/2/4) من برنامج "حياة ذكية" مع تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وتليغرام، وينفذ مهام فعلية تشمل إدارة البريد وجدولة المواعيد وحجز الرحلات والاستثمار في العملات الرقمية.

بيد أن شركة سيسكو وصفت هذا النمط من التطبيقات بالكابوس الأمني، محذرة من الثلاثية القاتلة التي تمنح الوكيل صلاحيات الوصول إلى بيانات حساسة مع القدرة على التواصل الخارجي والتنفيذ دون إشراف.

وعلى النقيض من المخاوف الأمنية، يقدم الذكاء الاصطناعي وجهه الإنساني عبر ابتكار طبي ثوري من جامعة كامبردج البريطانية.

حيث طور الباحثون جهازا ذكيا على شكل عقد يُرتدى حول الرقبة يلتقط اهتزازات عضلات الحلق الدقيقة ويحولها إلى كلام مسموع وواضح، مانحا الأمل لنصف المصابين بالسكتة الدماغية الذين يعانون من اضطرابات النطق.

وفي سياق متصل، تراهن شركة شاومي على المتانة كعنصر تنافسي رئيسي في فئة الهواتف المتوسطة عبر هاتف ريدمي نوت 15 برو بلاس.

ويجمع الهاتف بين حماية الشاشة بتقنية غوريلا غلاس ومقاومة الماء والغبار بمعيار آي بي 69 كيه، مع بطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير/ساعة وميزة فريدة تتيح إجراء مكالمات صوتية مباشرة مع أجهزة شاومي الأخرى دون إنترنت أو تغطية شبكة، ما يجعله خيارا عمليا في المناطق ضعيفة الإشارة.