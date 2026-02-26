"حياة ذكية".. يستعرض ساحة الاتصال الجديدة ورهان هاتف "أوبو رينو 15" على التوازن

استعرضت حلقة 25 فبراير/شباط 2026 من برنامج “حياة ذكية” ثلاثة ملفات تقنية بارزة، في مقدمتها أزمة التحقق من الهوية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط مستخدمي المنصات الرقمية الكبرى.

كشف باحثون مستقلون في الأمن السيبراني عن ملفات برمجية غير محمية بحجم 53 ميغابايت تعود لشركة "برسونا"، المزود الرئيسي لخدمات التحقق من الهوية لمنصات "ديسكورد" و"تشات جي بي تي" و"روبلوكس"، وكانت متاحة عبر بيئة سحابية حكومية أمريكية.

أظهرت الشفرة المسربة -وفقا لحلقة (2026/2/25) من برنامج "حياة ذكية"- نظاماً يتضمن 266 عملية فحص مختلفة، تشمل قراءة شرائح جوازات السفر الإلكترونية وتحليل السلوك البيومتري، ومقارنة صور المستخدمين بقوائم مراقبة استخباراتية عالمية، وكشفت بنيتها التقنية عن قدرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة 3 سنوات، خلافاً لتصريحات المنصات بحذفها فوراً.

دفع هذا الكشف موجة من المستخدمين نحو منصة "تيم سبيك" التي تأسست قبل 25 عاماً، بحثاً عن استضافة ذاتية وتشفير عالٍ بعيداً عن أي مسح للوجه. وفي السياق ذاته، حذرت منظمتا "إلكترونيك فرونتير فاوندايشن" و"أوبن رايتس غروب" من تفاوت دقة هذه الأنظمة مع ذوي البشرة الملونة وذوي الإعاقات.

وعلى صعيد مختلف، سلطت الحلقة الضوء على تقنية الستراتوسفير القائمة على منصات تحلق بين 18 و25 كيلومتراً فوق الأرض، وتتيح هذه المنصات شبكة إنترنت بزمن استجابة أقل مما تحققه الأقمار الصناعية، وتشكل شبكة إنقاذ فورية في حالات الكوارث، غير أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يبقى تحدياً تشغيلياً حقيقياً.

أما على صعيد الأجهزة، فقد استعرض البرنامج هاتف "أوبو رينو 15 أف 5 جي" الذي يعتمد شاشة "أموليد" بمقاس 6.57 بوصات ومعدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج "سنابدراغون 6 الجيل الأول"، وبطارية "سيليكون كاربون" بسعة 7000 مللي أمبير ساعة تكفي ليومين كاملين، ويقدم الهاتف -بسعر يتراوح بين 410 و520 دولاراً- إجابةً عملية على سؤال التوازن بين الأداء والسعر في فئته.