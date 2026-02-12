"حياة ذكية" ترصد انطلاقة "ويب سوميت قطر" باستثمارات مليارية

احتضنت الدوحة فعاليات “ويب سوميت قطر 2026″، بمشاركة 30 ألف زائر من 127 دولة، و1600 شركة ناشئة، ونحو ألف مستثمر، وجاء الحدث ليؤكد تحول العالم نحو نظام تكنولوجي متعدد الأقطاب.

وفي تغطية خاصة لبرنامج "حياة ذكية" من الدوحة، وثّقت الحلقة أبرز الإعلانات الكبرى التي شهدتها القمة، وكشف مسؤول قطري عن توسيع جهاز قطر للاستثمار برنامج الصندوق بملياري دولار إضافية، بعد نجاحه في تأسيس اثنتي عشرة شركة ناشئة برأس مال أولي بلغ مليار دولار.

وعلى صعيد ريادة الأعمال التقنية، استعرض مؤسس تطبيق سنونو حمد الهاجري خطط الشركة الطموحة لتحويل قطر إلى عاصمة الروبوتات بحلول 2035.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 “جني” يساعد “سنونو” في قطر لتوصيل الطلبات

“جني” يساعد “سنونو” في قطر لتوصيل الطلبات list 2 of 2 ألفابت تلجأ لسندات القرن لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي end of list

وأوضح الهاجري -خلال لقائه مع برنامج "حياة ذكية"- اعتماد التطبيق على الذكاء الاصطناعي في التوصيات الشخصية والخدمات اللوجستية، مع الإعلان عن شراكة جديدة مع مجلس قطر للبحوث لتطوير طائرات درون وروبوتات توصيل أرضية بُنيت أنظمتها بالكامل في الدوحة.

وفي سياق متصل، أطلقت دولة قطر منصة "فنار أيه آي"، وهي أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي يُصمم محلياً لتحقيق السيادة الرقمية.

وأوضح الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الحوسبة الدكتور محمد الطباخ أن المنصة تركز على اللغة العربية واللهجات المختلفة، وتعكس الهوية الثقافية العربية والإسلامية التي تهمشها النماذج الغربية، وتوفر "فنار" دردشات لغوية مكتوبة وصوتية، وقدرة على إنشاء الصور وفهمها بما يراعي الخصوصية المجتمعية.

نظارات ذكية

وعلى المستوى التقني، عرضت شركة "ميتا" نظاراتها الذكية الجديدة المطورة بالتعاون مع شركة "أوكلي"، وزُوّدت النظارات بكاميرا بدقة 12 ميغابكسل وزاوية تصوير 122 درجة، مع تفاعل صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه النظارات نقلة في مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء كمنصة ذكية متكاملة.

وفي مجال الرعاية الصحية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "هيوما" دان فهدات عن رؤيته لتحويل القطاع من العلاج إلى الوقاية عبر الذكاء الاصطناعي.

بدورها استعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية "مشروع النواة"، وهو إعادة بناء شاملة للفكرة المركزية للصحافة في العصر الرقمي.

ويهدف المشروع إلى دمج التقنية بالمسؤولية الأخلاقية، وتمكين الصحفي من إنتاج المعنى والكشف اللحظي للحقائق، والتحرر من الوظائف الآلية والتكرارية.