سامسونغ تطرح أول هاتف ثلاثي الطي بشاشة 10 بوصات

قدمت شركة سامسونغ -في معرض “سي إي أس” 2026 بمدينة لاس فيغاس- أحدث هواتفها القابلة للطي “غالاكسي زي تراي فولد”، في خطوة تمثل قفزة نوعية في تطور تقنية الشاشات القابلة للطي.

ويعد هذا الهاتف الأول من نوعه عالمياً بنظام الطي الثلاثي الذي يتيح تحويل جهاز محمول صغير إلى تابلت كبير بحركة واحدة.

واستعرض برنامج "حياة ذكية" مواصفات الجهاز الذي يعيد تعريف مفهوم الهاتف الذكي، حيث تبلغ شاشته وهو مطوي 6.5 بوصات، وهو حجم مناسب للاستخدام اليومي كهاتف عادي يمكن حمله بيد واحدة ووضعه في الجيب بسهولة.

ولكن عند فتحه بالكامل تتحول الشاشة إلى حجم كبير يبلغ 10 بوصات، مما يحول الهاتف إلى تابلت رائع يصلح لمشاهدة الأفلام والعمل على التطبيقات المكتبية والألعاب.

ويتيح نظام الطي الثلاثي مرونة استثنائية في الاستخدام حيث يمكن فتح الهاتف جزئياً للحصول على شاشة بحجم متوسط، أو فتحه بالكامل للحصول على تابلت كامل.

ويدعم الهاتف تعدد المهام بشكل احترافي حيث يتيح تقسيم الشاشة الكبيرة إلى ثلاثة أقسام، مما يعني إمكانية تشغيل ثلاث تطبيقات مختلفة في نفس الوقت على نفس الشاشة.

إنجاز تقني

وحققت سامسونغ إنجازاً تقنياً ملحوظاً بجعل الهاتف نحيفاً جداً رغم نظام الطي المعقد، حيث يبلغ سمك الهاتف 3.9 مليمترات فقط وهو مفتوح بالكامل، وهو سمك يقارب سمك بطاقة الائتمان ويجعل التابلت الناتج خفيفاً ومريحاً للإمساك.

وعند طي الهاتف بالكامل يبلغ سمكه 12.9 مليمترا، وهو سمك معقول جداً بالنظر إلى أنه يحتوي على ثلاث طبقات من الشاشة والإلكترونيات.

ويعمل الهاتف بأحدث وأقوى معالجات "كوالكوم سناب دراغون" المخصصة حصرياً لهواتف غالاكسي. وتتميز هذه المعالجات بأداء عالٍ وكفاءة في استهلاك الطاقة، مما يضمن تشغيلاً سلساً للتطبيقات المتعددة على الشاشة الكبيرة دون استنزاف البطارية بسرعة.

كما يتضمن الهاتف أيضاً العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين الأداء وتخصيص التجربة حسب استعمال كل مستخدم.

وفيما يتعلق بالسعر المتوقع، فإنه يتراوح ما بين 2400 دولار و3000 دولار، وهو سعر مرتفع يعكس التقنية المتقدمة والابتكار الهندسي في هذا الجهاز.

ويضع هذا السعر الهاتف في فئة الأجهزة الفاخرة الموجهة إلى المستخدمين الذين يبحثون عن أحدث التقنيات، ولا يمانعون في دفع مبلغ كبير مقابل الحصول على جهاز فريد من نوعه.